Самая дорогая квартира: трехэтажный пентхаус сдают в аренду за 762 тыс. грн в месяц

В Киеве самая дорогая квартира на рынке недвижимости сдается за 762 тыс. грн в месяц. За эти средства можно использовать трехэтажный пентхаус площадью 485 квадратных метров.

Об этом говорится в большом портале недвижимости. "Аренда видового трехуровневого пентхауса с евроремонтом в здании премиум-класса в центре Киева ул. Ковпака, 17", – говорится в объявлении. Также вместе с квартирой сдают в аренду и террасу площадью 200 квадратов.

На первом уровне квартиры находится гостиная, спальня/кабинет, кухня-столовая, 2 балкона, 2 гардеробные, гостевой санузел, ванная комната. На втором уровне: еще четыре спальни и гардеробные, спортзал, зал для фуршетов, каминный зал с действующим мраморным камином, сауна. На третьем этаже лаунж-зона с баром.

"Апартаменты полностью укомплектованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой мировых производителей Италии, Германии. Установлена система "Умный дом", сигнализация с видеонаблюдением, кондиционирование, фильтрация воды", - говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

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