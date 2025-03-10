Фармкомпании 'сыграли на опережение': почему украинцы не почувствовали удешевление лекарств

С 1 марта в Украине должны подешеветь на 30% 100 самых популярных лекарственных средств, еще более 100 препаратов должны были потерять в цене от 10% до почти 50%. Однако на практике ситуация выглядит совсем иначе – украинцы массово жалуются, что цены на необходимые лекарства остались без изменений или даже выросли.

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Фармацевтические производители заранее подготовились к понижению цен – но не так, как ожидали пациенты. Анализ динамики цен на сайте Tabletki.ua показывает, что производители поднимали стоимость своих препаратов с осени 2024 года. Ценовой пик пришелся на январь 2025 - именно тогда они достигли максимально возможных значений.

После этого, когда список ТОП 100 лекарств был согласован с Министерством здравоохранения, компании начали снижать цены, но уже по раздутой стоимости. Выходит, что даже после официального "снижения" цены не вернулись к уровню лета 2024 года.

Таким образом, некоторые препараты из списка ТОП 100 действительно подешевели, но в то же время многие остались на старом уровне или даже выросли в цене. Ряд препаратов от компаний "Дарница", "Интерхим" и других производителей, не вошедших в список ТОП 100, в марте стали еще дороже.

Фактически фармкомпании просто "перераспределили" цены – снизили их на ограниченное количество препаратов, а остальные компенсировали повышением стоимости других.

Обращает ли внимание Минздрав или Антимонопольный комитет на такую закономерность вопроса остается открытым.