Энергосообщество будет помогать преодолеть проблемы в зеленой энергетике Украины

Секретариат Энергетического Сообщества присоединится к решению накопившихся проблем в области зеленой энергетики, чтобы она стала опорой страны в восстановлении и зеленом переходе, сообщает организация.

Как отмечается, чтобы продолжить поддержку восстановления и прибыльности сектора возобновляемой энергетики в Украине, Секретариат провел встречу заинтересованных сторон в Киеве 9 апреля 2024 года после завершения многосторонней посреднической деятельности в 2020 году.

"Постмедиационная встреча была сосредоточена на внутреннем и международном планировании восстановления, рыночной реформе, устранении регуляторных препятствий в цепочке стоимости возобновляемой энергетики и повышении целесообразности инвестиций в проекты по возобновляемой энергетике и хранению энергии", – заявили в энергосообществе.

Согласно сообщению, после встречи заинтересованные стороны будут сотрудничать, чтобы разработать дорожную карту, которая наметит необходимые действия и мероприятия.

"Эта дорожная карта направлена на укрепление готовности сектора возобновляемой энергетики стать центральной опорой перехода Украины к зеленой экономике за счет частных инвестиций", – добавляют в организации.

Кроме того, команда Секретариата провела ряд встреч с ключевыми заинтересованными сторонами, включая Министерство энергетики, национальный регуляторный орган НКРЭКУ, операторов систем передачи электроэнергии и газа, Оператор рынка, ГП "Гарантированный покупатель", главу Комитета ВР по вопросам энергетики. Обсуждение было сосредоточено на поддержке сектора возобновляемой энергетики, интеграции украинского рынка электроэнергии с Европейским Союзом и выплатах в рамках Фонда поддержки энергетики Украины.

Ранее сообщалось, что инвесторы в возобновляемую энергетику Украины обратились в Секретариат Энергетического Сообщества для решения технических, регуляторных и финансовых проблем в энергетике, которые накопились через годы после подписания меморандума между Энергосообществом и правительством в 2020 году.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.