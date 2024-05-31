'Энергоатом' уменьшил финансирование льготного тарифа для населения, – Герус

Государственный "Энергоатом" уменьшил оплаты в рамках механизма финансирования льготного тарифа для населения (ПСО. – Ред.).

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он рассказал, что "Энергоатом" в марте-апреле начал уменьшать свои доходы. Причиной тому стало уменьшение цены на электроэнергию, связанное с уменьшением стоимости газа в Европе. Также на уменьшение доходов "Энергоатома" повлиял выход в ремонт атомных энергоблоков.

В частности, за май выручка компании была самой низкой за последние 9 месяцев и уменьшилась на 17% по сравнению с октябрем прошлого года.

"Это может объяснять, почему ПСО стало меньше оплачиваться на 20-25%, но если ПСО денежное стало меньше оплачиваться на 100%, то это уже не то. Некоторое снижение платежей понятно, но когда оно происходит почти полностью, то хотелось бы услышать объяснение ситуации", – подчеркнул Герус.

Он добавил, что подобная ситуация приводит к тому, что по всему энергетическому рынку начинается цепь неплатежей.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что "Энергоатом" снова начал накапливать долги перед поставщиками универсальных услуг за услуги обеспечения населения электроэнергией.