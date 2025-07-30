Электромобилистам стало проще путешествовать между городами: ОККО установила еще 24 Ultra Fast Chargers на 19 АЗК

Сеть АЗК системно развивает инфраструктуру скоростной зарядки на ключевых автомагистралях Украины.

За первое полугодие 2025 года сеть АЗК ОККО установила 24 новые ультрабыстрые зарядные станции - Ultra Fast Chargers - на 19 автозаправочных комплексах. Таким образом компания продолжает системное развитие сервиса для электромобилей и отвечает на вызов времени — недостаток удобной трассовой инфраструктуры для электрокаров.

Новые зарядки появились как на ключевых междугородних маршрутах — Киев–Одесса, Киев–Львов–Чоп, Борисполь–Днепр–Запорожье, — так и в крупных городах: Киеве, Львове, Днепре и других. Всего сегодня в сети уже работает 60 Ultra Fast Chargers на 36 АЗК. Компания инвестирует в развитие инфраструктуры, которая позволяет электромобилистам зарядить батарею до 80% всего за 30–40 минут — и продолжить путешествие без долгих остановок.

"Мы увидели проблему: электромобили активно используют в пределах городов, но на междугородних маршрутах им не хватает качественной инфраструктуры. Поэтому еще в 2023 году мы приняли стратегическое решение системно развивать сервис и на трассах. Так мы упрощаем жизнь водителям, которые хотят путешествовать на электрокарах на дальние расстояния", — отмечает Василий Дмытрив, вице-президент ОККО по маркетингу.

По словам Дмытрива, ОККО всегда анализирует и оперативно реагирует на запросы клиентов.

"Например, самый большой зарядный хаб для электромобилей появился возле села Левков в Житомирской области — на трассе с Запада Украины в Киев. Здесь одновременно могут заряжаться 12 авто. Мы постоянно анализируем поведение клиентов и строим там, где им действительно удобно", — добавляет он.

Напомним, сеть начала развивать направление зарядных станций для электромобилей еще в 2014 году. В 2023-м компания взяла курс на масштабирование сервиса и стала одним из первых игроков на рынке, кто системно вкладывает в сеть ультраскоростной зарядки. Сегодня зарядные станции различной мощности и с различными типами портов доступны уже на 52 АЗК сети.

По данным Главного сервисного центра МВД, по состоянию на начало 2025 года в Украине зарегистрировано уже более 160 тысяч электромобилей — в 2,5 раза больше, чем в 2023-м. Для удобства планирования маршрутов водители могут воспользоваться интерактивной картой зарядных станций на сайте ОККО.