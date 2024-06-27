Электроэнергия для промышленности должна быть в приоритете, – Магда

Отключение бизнеса от электроэнергии в пользу населения является популизмом воюющей страны.

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Такое мнение высказал директор института мировой политики Евгения Магда.

"Дилемма на проверку зрелости украинского общества проста. Что важнее не отключать от электроэнергии: завод или ЖК? Для страны, которая сама финансирует свои вооруженные силы, гораздо важнее обеспечить работу бизнеса, инфраструктуры, промышленности. Для страны, живущей замерами рейтингов, конечно, более важен популизм. Собственно, недавно прочитал, что промышленность, чтобы не выключать, обязали импортировать 80% электроэнергии из-за границы. К сожалению, объемов его импорта недостаточно, чтобы всем хватило. То есть популизм победил", – написал он.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго" со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

В свою очередь, в Федерации работодателей Украины заявили, что такие нормы импорта серьезно повредят энергоемким отраслям промышленности и приведут к остановке крупных производств. В таком случае последствиями для экономики станут сокращение налоговых и валютных поступлений и снижение ВВП, что в свою очередь приведет к снижению обороноспособности нашего государства и росту безработицы.