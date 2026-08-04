Экспорт части газа обеспечит отрасли валютные ресурсы для развития, – Униговский

У Украины есть шанс одновременно поддержать собственную добычу газа и не подвергать риску запасы на зиму – благодаря ограниченному экспорту, объемы которого будет определять правительство после оценки газового баланса.

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Об этом заявил генеральный директор Экспертного совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

По его словам, у Украины есть реальные возможности накопить установленный правительством ориентир в 14,6 млрд кубометров газа к началу отопительного сезона. Однако ситуация зависит от последствий российских ударов по основным районам добычи и скорости восстановления поврежденных объектов.

"Я не вижу большой опасности с точки зрения накопления запасов газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона", – отметил Униговский.

В то же время эксперт подчеркнул, что важно не только накопить газ, но и гарантировать возможность доставить его потребителям и генерирующим объектам в случае новых атак на инфраструктуру.

Возможность экспорта до 15% добываемого газа, по его словам, не должна восприниматься как безусловное открытие рынка. Решение должно основываться на фактических данных о внутреннем балансе, запасах, состоянии инфраструктуры и возможностях восстановления после обстрелов.

"Здесь нужен квалифицированный, профессиональный анализ существующих угроз и возможностей. И даже с точки зрения возможностей по ремонту, по восстановлению после обстрелов", – пояснил он.

Униговский также поддержал дальнейшую разведку и бурение новых скважин. По его словам, без постоянных инвестиций в геологоразведку, поисковое и эксплуатационное бурение газодобывающий бизнес постепенно утратит потенциал.

"Если все компании не планируют развитие, то этот бизнес рано или поздно заканчивается. Поэтому для развития нужна разведка, должно быть поисковое бурение, а далее и эксплуатационное бурение", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, продажа ограниченной части газа за границу может помочь профинансировать эти работы благодаря разнице между украинскими и европейскими ценами.

"Если определенный процент будет продаваться за границу – безусловно. Потому что, насколько я знаю, существует достаточно большой разрыв в ценах", – отметил Униговский.

Ранее основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак также заявляла, что контролируемый экспорт может стать дополнительным источником средств для отрасли, но разрешенные объемы должны меняться в зависимости от сезона, запасов в хранилищах и потребностей внутреннего рынка.