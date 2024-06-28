Эксперты убеждены в наличии альтернативы повышению налогов и цен на топливо – СМИ

У правительства есть реальные альтернативы повышению налогов и акцизов на горючее.

Видео дня

Об этом заявило большинство экспертов, опрошенных изданием Агрополит.

Так по мнению координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман говорит, что правительство, не использовав все другие возможности по наполнению бюджета – приступило к наиболее негативному для экономики страны подходу – повышению налогов. Кроме того, добавляет Гетьман, если, например, навести порядок в налогообложении земли и недвижимости, можно дополнительно получить до 40 млрд грн в бюджет.

"Налоги на недвижимое имущество – наименее вредны для экономики, согласно исследованиям OECD", – считает эксперт.

Даниил Монин убежден, что правительство может спокойно обойтись от повышения ставок, потому что средств на казначейском счете у КМУ достаточно.

Также издание приводит свои предложения:

"Во-первых, следует претворять в жизнь инициативу "Сделано в Украине" и всячески поддерживать национального производителя (через гостендеры, информационные кампании, продвижение экспорта). Увеличение налоговых поступлений из-за увеличения доходов предприятий – это оптимальный путь.

Во-вторых, добиться вместе с НБУ и правительством увеличения программ кредитования бизнеса коммерческими банками. Пока банки зарабатывают на депозитных сертификатах Нацбанка и гособлигациях и не особо заинтересованы предоставлять ссуды по конкурентным ставкам для предпринимателей.

В-третьих, государство должно осуществить жесткую ревизию расходов из госбюджета, то же самое касается и местных органов самоуправления. Брусчатки, стадионы – это все хорошо, но не во время войны. Все высвободившиеся средства следует направлять именно в сектор обороны.

В четвертых, если налоги и повышать, то здесь следует просчитать экономический эффект и риски, согласовать это с бизнесом и параллельно предложить компенсаторные меры".

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей – как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабки это повышение станет уже третьим.