ЕК подтвердила введение эконалога СВАМ в Украине с 1 января 2026 года

Европейская Комиссия подтвердила, что Механизм регулирования углеродных границ (CBAM) начнет действовать с 1 января 2026 года, как было предусмотрено законодательными актами ЕС. Соответствующее разъяснение предоставило Генеральное управление по налогообложению и таможенному союзу в ответ на запрос федерации EUROMETAL.

Импортеры продукции, имеющей значительные углеродные выбросы, в частности производители стали, алюминия и цемента, будут вынуждены покупать сертификаты на вредные выбросы. Их продажа начнется с 2027 года, но применяться они будут к продукции, импортируемой в 2026 году.

Украинские промышленники и экспортеры, особенно в металлургической отрасли, находятся в зоне высокого риска. Аналитики предупреждают, что CBAM создаст существенную налоговую нагрузку и будет способствовать сокращению экспорта в ЕС.

Хотя в последние годы эксперты призывали правительство активнее лоббировать интересы страны в Брюсселе и добиться отсрочки CBAM, этого сделано не было. В результате, как отмечают в EUROMETAL, внедрение механизма будет происходить по графику и без изменений.

Согласно прогнозам отраслевых ассоциаций, первые экономические потери для украинской промышленности могут достичь сотен миллионов евро уже в 2026 году.