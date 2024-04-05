Стоимость золота достигла исторического максимума: как может измениться цена

Цена золота побила новый исторический рекорд, превысив отметку в 2300 долларов за тройскую унцию (31.1 грамм). Стоимость выросла почти на 11% только за март. Согласно прогнозам цена может как опуститься до 1600 долларов за унцию, так и подняться до 3000 долларов за унцию.

Об этом сообщает председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в Telegram. Такой рост цены на золото следует рассмотреть в контексте последних тенденций на рынке драгоценных металлов и влияющих на него экономических факторов.

Причины удорожания металла

За последние шесть недель золото продемонстрировало стабильный рост и завершало неделю в плюсе в течение этого периода не менее пяти раз. Кроме того, за март цена золота повысилась почти на 11%, что отражает значительный интерес инвесторов к этому активу.

Аналитики указывают на два ключевых фактора, влияющих на ценовые тенденции золота. Во-первых, ожидается снижение процентных ставок ключевыми центральными банками мира, в частности Федеральной резервной системой США. Это решение будет следовать несмотря на несколько выше, чем ожидалось, показатели инфляции.

Вторым ключевым фактором является поддержка спроса на золото со стороны центральных банков. Этот процесс уже длится некоторое время, и с 2022 года эти банки купили более 1000 тонн драгоценного металла. С начала 2024 г. этот процесс еще не сбавил темпов, и эти банки продолжают активно инвестировать в золото.

Прогнозы и перспективы

Прогнозы на будущие ценовые движения золота расходятся. Агентство Fitch Ratings предусмотрело, что цена золота в 2024 году может составить 1900 долларов за унцию, в 2025 году – 1800 долларов, а в 2026 году – 1600 долларов. Другие эксперты, такие как Citi, рассматривают возможность значительного роста цены золота до 3000 долларов за унцию в течение 12-18 месяцев.

Но все это зависит от ряда факторов, включая отношение центральных банков к закупкам металла, условия на рынке и геополитическую ситуацию. Прогнозы могут варьироваться, но одно остается уверенным – золото остается одним из самых устойчивых активов и привлекает инвесторов в нестабильные времена.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия наращивает экспорт своего золота в Китай. В частности, по данным Федеральной таможенной службы России, за первые 10 месяцев 2023 года эта страна продала в Китай драгоценный металл на 5,5 млрд долларов, что в 5 раз больше, чем за последние 11 лет.

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