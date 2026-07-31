Завышенные цены и отсутствие других участников: 458 млн грн от ЕС на больницу в Харькове хотят "освоить" без конкуренции

Харьковская областная государственная администрация заказала капитальный ремонт двух этажей областной больницы на сумму 458 млн грн. Победу в тендере одержал его единственный участник, однако цены на некоторые материалы, которые он предлагает использовать, превышают рыночные более чем в три раза.

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Об этом сообщает "Наши деньги". Также подозрения вызывает и то, что экспертные отчеты по проекту работ были подписаны уже после объявления тендеров.

Как проходил тендер

Департамент капитального строительства Харьковской ОГА разместил тендер в системе ProZorro 26 июня. Госзаказ предусматривает капитальный ремонт второго и седьмого этажей КНП "Областная клиническая больница" на общую сумму 458,19 млн грн. Средства выделяются в рамках программы Евросоюза Ukraine Facility.

Торги прошли без конкуренции — единственным участником оказалось ООО "СК Пантеон". Однако анализ смет показывает, что подрядчик существенно завысил цены на отдельные строительные материалы по сравнению с рыночными и даже со своими другими подрядами.

На что было выявлено завышение

Декоративные панели Clicwall (2785x618x12 мм)

Заложенная стоимость – 6715 грн/кв. м (всего на них уйдет почти 27 млн грн). В то же время за рубежом на бельгийских сайтах такие панели (толщиной 10 мм) стоят около 1890 грн/кв. м (37 евро/кв. м).

Более того, во время ремонта Областной детской клинической больницы этот же подрядчик укладывал панели ClickWall по цене 3268 грн/кв. м — то есть вдвое дешевле.

HPL-панели (декоративные и биоцидные)

Учтенная стоимость таких материалов для обшивки – 5512 грн/кв. м, тогда как на рынке аналогичные панели предлагаются от 3060 грн/кв. м, а при строительстве Харьковского онкоцентра их устанавливали по цене 4422 грн/кв. м.

Самоклеящийся фольгированный каучук K-Flex (20 мм)

Он заложен по цене 2104–2254 грн/кв. м, но в профильных магазинах его стоимость составляет от 1250 до 1502 грн/кв. м.

Требования тендера

Подрядчик должен до конца 2027 года отремонтировать этажи лечебного корпуса "Ч-9", где расположены блоки гнойной и чистой хирургии, травматология и нейрохирургия. Работы включают демонтаж, укрепление стен, замену окон, сетей водоснабжения, отопления, канализации и системы вентиляции. Условия заказчика:

наличие техники, квалифицированных работников и подтвержденный опыт выполнения трех аналогичных договоров;

личный визит представителя компании, имеющего диплом о высшем строительном образовании — он должен был лично подписать акт ознакомления с проектной документацией в офисе заказчика.

Проект работ разработало ООО "ЧП "Аркон", а положительные экспертные заключения от ГП "НИИ "Проектреконструкция" были подписаны 5 июля — уже после объявления тендеров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине застройщики в сговоре с должностным лицом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям через подставные компании выиграли тендеры и продали государству семь непригодных для проживания квартир, оформив фиктивные акты приемки. В результате из бюджета незаконно вывели почти 20 млн грн.

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