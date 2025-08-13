Зарплаты взлетят почти в 2 раза: кому в Украине начнут платить значительно больше

Зарплаты в строительной отрасли Украины вырастут – как на стройплощадках, так и на производстве, а также в разработке новейших технологий и строительных материалов. В частности минимальный оклад в отрасли вырастет почти на 75% – до более чем 12 тыс. грн.

Об этом говорится в отраслевом соглашении, которое с профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов подписало Министерством развития общин и территорий. Срок действия соглашения охватывает 2025-2027 годы.

Сколько будут платить в строительстве

Подписанное соглашение обновляет социально-трудовые гарантии для работников строительной отрасли. В частности будет повышен гарантированный размер тарифной ставки для работников, выполняющих простую и неквалифицированную работу – с 231% до 401% прожиточного минимума для трудоспособного лица(с 6995 грн до 12142 грн в месяц).

Соглашение содержит и коэффициенты тарифных ставок рабочих различных профессий 1 разряда к окладу, доплаты за ночное время, сверхурочно, выполнение особо важной работы на определенный срок и тому подобное. Также вырастут коэффициенты тарифных ставок.

до коэффициента 4 – для главных инженеров и начальников капитального строительства (то есть до 48 568 грн);

– для главных инженеров и начальников капитального строительства (то есть до 48 568 грн); до 4,5 – для главных инженеров производства цемента и волокноцементных материалов (до 54 639 грн);

– для главных инженеров производства цемента и волокноцементных материалов (до 54 639 грн); до 6,63 – для заместителей руководителей исследовательских институтов и экспертных организаций по научной работе со степенью доктора наук (до 80,5 тыс. грн).

Кроме новых размеров оплаты труда, соглашение предусматривает также меры по легализации занятости в строительстве, повышение квалификации работников, механизмы для обеспечения безопасности и гигиены труда. Также в нем прописаны инструменты для коллективной защиты трудовых прав.

Ситуация с кадрами на строительстве

Из-за войны и ее последствий, в частности миграции, мобилизации трудоспособного населения в армию, человеческих потерь и увечий, в стране возник колоссальный дефицит рабочих рук. В результате в 74% украинских компаний ощущается нехватка рабочей силы, а каждая третья позиция оказалась вакантной.

Остро не хватает квалифицированных кадров и на строительстве. Зато исследование Нацбанка показало, что в 23% строительных компаний ожидаются сокращения и только в 13% планируют набирать новых рабочих.

В то же время, в целом, на поиск работы у украинцев в 2025 году уходит в среднем 51 день – что больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 50 дней, но гораздо меньше, чем в 2023-м, когда на поиски уходило в среднем 60 дней.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинское правительство прогнозирует, что в течение следующих трех лет зарплаты в стране будут существенно расти – в среднем почти на 5 тыс. грн ежегодно. Если этот прогноз сбудется, к 2028 году средняя зарплата в Украине превысит отметку в 39 тыс. грн.

