Зарплаты в Украине могут вырасти почти до 40 тыс. грн: когда ожидать изменений

Украинское правительство прогнозирует, что в течение следующих трех лет зарплаты в стране будут существенно расти – в среднем почти на 5 тыс. грн ежегодно. Если этот прогноз сбудется, к 2028 году средняя зарплата в Украине превысит отметку в 39 тыс. грн.

Об этом говорится в принятом постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:

оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;

– с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится; пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.

Каких зарплат ждать до 2028 года

Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:

2026 год – 30 240 грн;

– 30 240 грн; 2027 – 35 268 грн;

– 35 268 грн; 2028 – 39 758 грн.

Если же сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:

2026 год – 30 032 грн;

– 30 032 грн; 2027 – 34 808 грн;

– 34 808 грн; 2028 – 39 436 грн.

Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 годов ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.

Ожидания по безработице

Оптимистичный сценарий : рост с 12,9% в 2026 до 13,3% в 2027, но дальнейший спад до 12,8% в 2028;

: рост с 12,9% в 2026 до 13,3% в 2027, но дальнейший спад до 12,8% в 2028; Пессимистический: ежегодный рост с 12,6% в 2026 до 12,8% в 2028.

Прогноз НБУ по инфляции

Кроме того, эксперты Национального банка признали, что инфляция в Украине превышает их прогнозы, поэтому регулятор пересмотрел свой макропрогноз и "отложил" достижение плановых 5% до 2027 года. Базовая инфляция уже вышла на траекторию устойчивого снижения.

Глава НБУ Андрей Пышный заверил, что Нацбанк имеет в арсенале инструменты, которые помогут вернуть инфляцию к цели в 2026 году. В частности для этого можно существенно повысить учетную ставку.

Пышный также отметил, что сохраняя учетную ставку неизменной, Нацбанк пытается удержать баланс. Он заключается в том, чтобы:

обеспечить устойчивое замедление инфляции до цели на горизонте политики;

и одновременно поддержать восстановление экономики.

"По нашему прогнозу, снижение учетной ставки начнется не ранее IV квартала 2025 года. Мы ищем очень сложный баланс и находимся в условиях дилеммы, когда должны обеспечить ценовую стабильность, сбалансированность и управляемость инфляционных ожиданий, устойчивость валютного рынка и поддержать экономическое восстановление", – предупредил он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.

