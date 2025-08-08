Зарплаты в Украине могут вырасти почти до 40 тыс. грн: когда ожидать изменений
Украинское правительство прогнозирует, что в течение следующих трех лет зарплаты в стране будут существенно расти – в среднем почти на 5 тыс. грн ежегодно. Если этот прогноз сбудется, к 2028 году средняя зарплата в Украине превысит отметку в 39 тыс. грн.
Об этом говорится в принятом постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:
- оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;
- пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.
Каких зарплат ждать до 2028 года
Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:
- 2026 год – 30 240 грн;
- 2027 – 35 268 грн;
- 2028 – 39 758 грн.
Если же сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:
- 2026 год – 30 032 грн;
- 2027 – 34 808 грн;
- 2028 – 39 436 грн.
Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 годов ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.
Ожидания по безработице
- Оптимистичный сценарий: рост с 12,9% в 2026 до 13,3% в 2027, но дальнейший спад до 12,8% в 2028;
- Пессимистический: ежегодный рост с 12,6% в 2026 до 12,8% в 2028.
Прогноз НБУ по инфляции
Кроме того, эксперты Национального банка признали, что инфляция в Украине превышает их прогнозы, поэтому регулятор пересмотрел свой макропрогноз и "отложил" достижение плановых 5% до 2027 года. Базовая инфляция уже вышла на траекторию устойчивого снижения.
Глава НБУ Андрей Пышный заверил, что Нацбанк имеет в арсенале инструменты, которые помогут вернуть инфляцию к цели в 2026 году. В частности для этого можно существенно повысить учетную ставку.
Пышный также отметил, что сохраняя учетную ставку неизменной, Нацбанк пытается удержать баланс. Он заключается в том, чтобы:
- обеспечить устойчивое замедление инфляции до цели на горизонте политики;
- и одновременно поддержать восстановление экономики.
"По нашему прогнозу, снижение учетной ставки начнется не ранее IV квартала 2025 года. Мы ищем очень сложный баланс и находимся в условиях дилеммы, когда должны обеспечить ценовую стабильность, сбалансированность и управляемость инфляционных ожиданий, устойчивость валютного рынка и поддержать экономическое восстановление", – предупредил он.
Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.
