Замороженные миллиарды Кремля могут рассорить ЕС: почему Бельгия раздражает другие страны

Страны Евросоюза (ЕС), поддерживающие использование замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине, усиливают давление на Бельгию, которая является одним из самых громких критиков такого плана. Именно в бельгийском депозитарии Euroclear с начала полномасштабной войны иммобилизовано 190 млрд евро Центробанка РФ.

Об этом сообщает Financial Times. Журналисты выяснили, что позиция Брюсселя начинает раздражать другие европейские страны, которые не видят другого варианта действий, кроме использования кремлевских миллиардов.

Почему Бельгия против

В 2024 году страны G7 договорились использовать доходы от замороженных активов для погашения займов Украины на сумму 50 млрд долларов. Но "базовые" активы остаются неприкосновенными.

Позиция противников идеи "репарационного кредита", к числу которых принадлежали в частности США, Германия и Бельгия, базировалась на опасении правовых и финансовых последствий такой конфискации. Но в течение последних недель позиция Европы существенно изменилась.

Как выяснили журналисты, перед этим союзники США по "Большой семерке" (G7) получили письмо от президента Дональда Трампа. Он призвал партнеров конфисковать "или иным образом использовать" базовые замороженные активы "для финансирования обороны Украины".

Впрочем, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к остальным странам-членам ЕС с просьбой покрыть юридические и финансовые риски, связанные с этим займом. Он хочет, чтобы Евросоюз гарантировал возврат полной суммы, чтобы Брюсселю в случае иска от РФ не пришлось ее возвращать самостоятельно.

Позиция остальной части ЕС

Такая позиция вызвала осуждение со стороны других стран, особенно учитывая решение Бельгии обложить прибыль Euroclear корпоративным налогом. С 2022 года правительство Бельгии собрало таким образом 3,6 млрд евро налогов, хотя в Брюсселе утверждают, что использовали эти деньги на поддержку Украины.

"Они три года утверждали, что Euroclear – это бельгийская компания, и получали соответствующие преимущества. Теперь, когда они хотят разделить риски, то начали утверждать, что Euroclear – это европейская компания", – цитирует СМИ высокопоставленный дипломатический источник, участвовавший в переговорах по этому вопросу.

Также критики Бельгии отмечают, что другие страны брали на себя обязательства по поддержке Украины, не требуя разделить эту ответственность. Например, в польском Жешуве организовали главный хаб для поставки западного вооружения Украине, а Дания согласилась передали ВСУ истребители F-16.

"Легких решений больше нет. Каждый должен делать то, что может", – сказал другой европейский дипломат.

Он подтвердил, что Бельгия действительно сталкивается с определенными рисками, но они являются "достаточно ограниченными". "Это не означает, что мы не хотим участвовать в очень серьезных переговорах с Бельгией... Но эти риски, вероятно, можно контролировать", – утверждает собеседник СМИ.

Кроме того, Бельгию упрекают в слабой военной поддержке Украины, по сравнению с Данией, Швецией и Германией.

Какое решение предлагается

В Еврокомиссии попытались развеять некоторые беспокойства Бельгии, предложив покрыть будущий заем за счет национальных условных обязательств в случае, если Россия начнет выплачивать военные репарации. Это позволит структурировать кредит таким образом, чтобы он юридически не был конфискацией активов. Кроме того, ЕС не признает судебные решения, принятые вне блока.

В целом в ЕС стремятся согласовать репарационный кредит в размере 140 млрд евро до декабря. Таким образом, начало его выплаты запланировано на второй квартал 2026 года. Его главные положения:

компенсация Euroclear стоимости замороженных активов;

подписание индивидуального долгового контракта с Euroclear под 0%;

выплата кредита только после завершения войны и уплаты Россией репараций.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос использования замороженных российских активов удастся дожать до конца года. В таком случае деньги направят прежде всего на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

