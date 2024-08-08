За бак бензина придется заплатить более 3 тыс. грн: какие цены на АЗС

Украинские АЗС 8 августа определили стоимость бензина А-95 в средние 56,57 грн/л, что на 17 коп. дешевле чем вчера. В целом крупные сети заправок продают бензин по 53,20-60,99 грн/л. Таким образом, на АЗС с самой низкой ценой заправить автомобиль с 50-литровым баком будет стоить 2660 грн/л. А с самой высокой – на 390 грн дороже, 3 050 грн.

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Так, самый дешевый бензин, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают в сети Фактор – 53,20 грн/л. А кроме того:

Marshal – 53,30 грн/л;

Авантаж 7 – 53,45 грн/л;

Маркет – 53,49 грн/л.

Высокие цены выставили на заправках SOCAR, 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л;

KLO – 58,09 грн/л;

Neftek – 57,99 грн/л.

Цены на бензин стабилизировались

В целом, по данным аналитиков, в последние дни цены на бензин практически не изменяются. С 1 июля они колеблются в пределах 56,76–56,57 грн/л.

АЗС повысят цены

В то же время, на топливном рынке ожидают рост стоимости бензина, дизеля и автогаза уже с 1 сентября. Причина – повышение акцизов. По прогнозам основателя компании, которая перевозит горюче-смазочные материалы, Дмитрия Леушкина :

на автогаз цены вырастут сразу на 5 грн/л;

бензин подорожает на 1,5 грн/л;

дизель – на 2 грн./л.

"В начале сентября повысятся цены где-то на гривну за литр бензина, дизеля, и на 3 грн - газа. Рост не будет резким, потому что еще будет старый доакцизный ресурс на заправках. А из-за высокой конкуренции злоупотреблять первым повышением цен никто и окончательное повышение еще на 50 коп. газа.

Со своей стороны экономист Олег Пендзин ранее отметил: бензин в Украине подорожает на 8-9 грн/л. Причина – рост акцизов. Однако подорожание это будет растянуто во времени: по прогнозам, столь стоимость горючего вырастет к 2028 году.

По его словам, в ближайшее время из-за роста акцизов горючее подорожает значительно меньше – на 1-1,5 грн/л. При этом Пендзин подчеркнул: это удорожание для украинцев может пройти достаточно незамеченно. Ведь, прежде всего, стоимость ресурса в стране сейчас зависит от цен в Европе.

"Рост на 8-9 грн будет к 2028 году. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро. Такой рост прибавит 1-1,5 грн за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно прибавит 8-10 гривен. Но сейчас 1-1,5 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина ввела санкции против российской компании "ЛУКойл", запретив транзит ее нефти по своей территории в Венгрию и Словакию, что вызвало возмущение властей этих стран и угрозы ограничить импорт горючего в самую Украину. Впрочем, по словам экспертов, топливный кризис стране не угрожает.

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