Выезд молодежи за границу сказался на рынке труда: спешит ли бизнес нанимать иностранцев

В Украине новый закон о выезде мужчин 18-22 лет уже создал заметный дефицит молодых кадров, из-за чего компании испытывают трудности с наймом. В то же время часть бизнеса начинает рассматривать трудоустройство иностранцев, но для активизации этого рынка нужны налоговые льготы, упрощенная легализация и государственные программы адаптации.

Об этом говорится в исследовании рынка, которое опубликовал один из крупнейших кадровых ресурсов Украины. Отмечается, что среди 573 представителей бизнеса, мнения работодателей существенно разделились: 36% поддерживают разрешение на выезд, тогда как 33% выступают против.

При этом 41% опрошенных компаний уже заявили, что почувствовали последствия действия нового закона – прежде всего это касается крупных предприятий, где молодые кадры играли ключевую роль в ежедневных процессах. Главной проблемой, которую отмечают работодатели, стало увольнение молодых работников и усложнение поиска новых кандидатов.

Молодежь – это категория, которая часто занимает позиции начального уровня, работает в сфере обслуживания, логистики, производства или IT-поддержки. В частности, крупные компании сообщают об увеличении нагрузки на старших сотрудников, а также задержки в выполнении отдельных операционных процессов. В отраслях, где молодые специалисты составляли основу персонала – например, в торговле или курьерских службах – последствия нового закона ощутимы больше всего.

Опрос среди молодых украинцев в возрасте до 22 лет показал, что 23% планируют выезд за границу, из них 12% "скорее планируют", а 11% – "точно" намерены это сделать. Самые распространенные причины:

вопросы безопасности (53%);

избежание мобилизации (38%);

стремление карьерного развития за рубежом (43%);

обучение за пределами Украины (29%);

желание путешествовать (33%).

Однако 45% опрошенных заявили, что не планируют покидать Украину. Среди главных мотивов – патриотизм и желание помогать стране (39%), строительство карьеры дома (40%) и наличие семьи (48%).Большинство молодых людей, охваченных исследованием, совмещают учебу с работой или только учатся:

51% – студенты;

19% – работают постоянно;

22% – одновременно учатся и работают.

Среди тех, кто пока не имеет работы, половина планирует найти ее в Украине, что может частично компенсировать дефицит кадров в ряде отраслей. Интересно, что 54% респондентов имеют друзей или родственников, которые уже уехали или готовятся выехать за границу. Почти половина из них(46%) сделали это сразу после принятия закона, а 19% – уволились с работы, чтобы воспользоваться новой возможностью.

В контексте растущего дефицита рабочей силы только 13% компаний пока готовы рассматривать найм иностранцев. Основные причины осторожности:

отсутствие потребности в иностранных кадрах (41%);

языковой барьер (27%);

недостаток опыта сотрудничества с иностранцами (23%).

Впрочем, среди тех работодателей, которые открыты к этому шагу, большинство назвали налоговые льготы (34%) и финансовые стимулы как важнейшие факторы, которые могут активизировать рынок трудоустройства иностранцев. Также весомыми условиями являются упрощение легализации работников (23%) и государственные программы адаптации (26%). Опрос показал, что украинцы в целом положительно воспринимают иностранцев:

40% респондентов относятся положительно;

26% – нейтрально;

только 8% отметили негативное отношение в своем коллективе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, война и ее последствия – главным образом миграция населения и экономические проблемы – вызвали дефицит рабочих рук в стране. В то же время при поиске работы украинцы массово сталкиваются с недостаточно высокой оплатой труда, а также отсутствием релевантных их опыту вакансий.

