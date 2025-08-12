Выдают себя за мобильных операторов и воруют доступ к средствам: в Украине активизировались телефонные мошенники

В Украине появилась волна новых телефонных афер, где мошенники под видом мобильных операторов пытаются перенести ваш номер на другую SIM-карту. Если набрать их "комбинацию" – Вы рискуете потерять доступ к деньгам, соцсетям и личным данным.

Об этом сообщает Госспецсвязи. Их схема выглядит довольно просто, они звонят абонентам и предлагают "подключить дополнительные услуги" или "перейти на лучшую связь".

Для этого "нужно лишь набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов". На первый взгляд, такое предложение может показаться безопасным, ведь что плохого в комбинации на клавиатуре. Однако, именно этот шаг является ключевым в мошеннической схеме. Введение таких кодов позволяет злоумышленникам перенести ваш номер телефона на другую SIM-карту. В итоге старая карточка перестает работать, а ваш номер оказывается в руках аферистов.

После этого мошенники получают полный контроль над номером, доступ к банковским счетам, страницам в соцсетях, мессенджерам и другим сервисам, которые к нему привязаны. Это может привести к краже денег, похищению личных данных и даже шантажу.

Как уберечься от такой аферы

если получили подозрительный звонок, сразу завершите разговор и сообщите о случае на горячую линию своего мобильного оператора;

если сообщение или звонок поступает в мессенджере — блокируйте контакт;

никогда не сообщайте никому одноразовые пароли с SMS от банков или мобильных операторов;

не предоставляйте незнакомцам информацию о входящих звонках;

не набирайте комбинации, которые вам диктуют в телефонном разговоре или присылают в сообщениях.

Представители мобильных операторов никогда не спрашивают коды из SMS, данные банковских карт или пароли. Если кто-то требует это от вас – это 100% мошенничество.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев все чаще обманывают, выдавая себя за работников банков или присылая фишинговые ссылки, через которые похищают деньги со счетов. Чтобы избежать потерь, никогда не передавайте посторонним свои банковские данные и проверяйте любые сообщения только через официальные каналы.

