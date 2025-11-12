Все денежные переводы будут отслеживать "в цифре": до запуска новой системы осталось несколько дней

Все денежные переводы и расчеты в системе SWIFT станут отслеживаемыми "в цифре" – уже с 22 ноября. Причина – переход на единый стандарт ISO 20022 CBPR+.

Об этом сообщил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. По его словам, переход:

Положит конец бумажным расчетам .

. Запустит цифровой контроль, "где блокчейн становится частью официальной банковской инфраструктуры".

"После 22 ноября 2025 года начинается новая эра, когда каждое движение капитала становится цифровоотслеживаемым, а ликвидность программируемой. И с января 2026 стартует активная интеграция CBDC и токенизированных активов – фактический переход к новой денежной системе", – говорится в сообщении.

На практике же, подчеркивается, переход SWIFT на единый стандарт приведет к тому, что с 22 ноября:

Более 11 000 банков и финорганизаций из свыше 200 стран начнут переходить на полностью цифровой язык обмена данными.

Новый формат будет становиться совместимым с блокчейнами и CBDC, закладывая таким образом основу будущей архитектуры глобальных денег.

Стартует прекращение использование старого формата SWIFT MT (уведомление для банковских операций).

Банки следят за тем, на что украинцы совершают платежи

В то же время, украинские банки уже анализируют, что из клиенты пишут назначении платежей, совершая денежные переводы. Впрочем, рассказала OBOZ.UA заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская, чаще всего системы безопасности финучреждений отслеживают не отдельные слова, а закономерности. То есть:

Частоту операций.

Необычные суммы.

Сочетание событий, выходящих за рамки привычного поведения клиента.

"Если в течение короткого времени поступает ряд переводов или появляются транзакции с нетипичными для карты суммами или регионами, это вызывает подозрение в системах защиты банков. Алгоритмы оценивают риск по ряду параметров: метаданные платежа, историю операций владельца, геолокацию и другие факторы", – объяснила банкир.

В то же время, отметила Довгальская, сами банки рассматривают этот инструмент как второстепенный при определении рисковых платежей. И не делают на нем уж слишком большой акцент.

Впрочем, признала банкир, единичные, точечные блокировки из-за "подозрительных" по тем или иным причинам платежей все же могут случаться. Ведь "ни одна система не гарантирует нулевого количества ошибок".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, иногда блокировка счета может происходить без вины клиента. Например, часто такое происходит в случае покупки криптовалюты на бирже – мошенники воруют деньги украинцев и сразу же покупают криптовалюту.

