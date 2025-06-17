Военных ВСУ накормили "просрочкой" и фальсификатом на 6 млн грн: объявлены подозрения

Украинские правоохранители разоблачили и обезвредили коррупционную схему, организаторы которой воровали бюджетные средства, выделяемые на закупку продуктов питания для военных. Фигурантам, которые нанесли бюджету ущерб на 6 млн грн, грозит до 12 лет тюрьмы.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) и офисе Генерального прокурора. Известно, схема была организована жителем Одессы в январе 2024 года. Как она действовала:

одессит создал два общества и зарегистрировал их на подконтрольных менеджеров, которые официально трудоустроили рабочих и арендовали необходимые складские помещения, холодильники и транспортные средства;

предприятиям обеспечили формальное соответствие требованиям для участия в тендерах Министерства обороны на поставку питания военных и курсантов Вооруженных сил Украины;

предлагая самые выгодные ценовые предложения, предприятия побеждать в тендерах;

организатор налаживал связи с военными чиновниками, которые подавали в Минобороны завышенные или вообще не нужные заявки на продукты;

предприятия оформляли расходные накладные с завышенным количеством продукции, а настоящие накладные, подтверждающие фактическое количество поставок, уничтожали;

на основании поддельных документов фирмы получали оплату из государственного бюджета – частично средства использовались для дальнейшей преступной деятельности, а остальные распределялись между фигурантами;

часто в воинские части поставлялись товары ненадлежащего качества, в частности фальсификаты и просроченные.

В ГБР подсчитали, что убытки бюджета от такой деятельности составили почти 6 млн грн. Впрочем, все этапы противоправной деятельности удалось задокументировать, а всех восемь участников и организатора преступной организации задержали, в частности:

двух директоров обществ;

четырех начальников и двух сотрудников продовольственной службы воинских частей и учебного заведения.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества по подозрению в:

создании и руководстве преступной организацией, а также участии в ней (ст. 255 УКУ);

присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 УКУ).

"В условиях военного положения любые махинации с продуктами питания для ВСУ являются не только экономическим преступлением против государства, но и фактической диверсией против украинской армии. Ненадлежащее питание военнослужащих подрывает их боеспособность, здоровье и моральный дух. ГБР делает все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности и гарантировать справедливость", – отметили в ГБР.

Ранее OBOZ.UA сообщал о разоблачении предприятия на поставках ВСУ некачественного меда на 30,5 млн гривен. Директор компании задержан, а четырем другим фигурантами, в том числе и военнослужащим, объявлено о подозрениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!