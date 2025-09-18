Vodafone обновляет ряд тарифов: что изменится уже через несколько дней

Мобильный оператор Vodafone анонсировал изменение названий ряда своих тарифов предоплаты. Ожидается что это произойдет 25 сентября. При этом утверждается, что условия тарифов меняться не будут.

Об этом сообщили а самом Vodafone. Там отметили, что речь идет о тарифах:

Vodafone SuperNet Start (стоимость – 260 грн/месяц).

Новое название тарифа – SuperNet Start+.

Turbo 2023 (стоимость – 250 грн/4 недели).

Новое название – SuperNet Turbo 4G.

Joice Start 2023 (стоимость – 260 грн/4 недели).

Новое название – Joice Start 2023.

Vodafone SuperNet Start 2019 (стоимость – 260 грн/месяц).

Новое название – SuperNet Start+.

Также Vodafone разослал своим абонентам сообщения с предупреждением о предстоящих изменениях.

"Меняем название вашего тарифа с 25.09. Больше ничего не меняется", – говорится в сообщении.

Как проверить, за что Vodafone снимает деньги

В целом же, мобильные операторы время от времени меняют условия своих тарифных планов – однако абоненты не всегда знают об этом. Зачастую это происходит из-за того, что они не замечают либо игнорируют соответствующие уведомления. Впрочем, можно и просто забыть какие-либо детали – особенно, если тариф был подключен давно.

Абоненты же Vodafone могут узнать всю информацию о своем тарифе в несколько способов. В частности:

набрать *101#;

позвонить по номеру 111*1.

Кроме того, условия своего тарифа можно найти по ссылке. А проверить срок действия месячного пакета и остаток услуг по тарифу по номеру *101*4#.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, абонентам мобильного оператора "Киевстар" придется платить больше за сотовую связь. В частности, стоимость тарифов LOVE UA Свет 2023 и LOVE UA Контракт вырастет до 300 и 250 грн/месяц соответственно.

