"Киевстар" изменит стоимость тарифов: какой будет новая цена

Абонентам мобильного оператора "Киевстар" придется платить больше за сотовую связь. В частности, стоимость тарифов LOVE UA Свет 2023 и LOVE UA Контракт вырастет до 300 и 250 грн/мес. соответственно.

В компании сообщили, что тарифы не пересматривали более года. Изменение стоимости тарифов связали с рядом факторов:

летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы выросли на 60% – именно в это время украинцы активно звонят и пользуются интернетом;

выросла стоимость топлива, которое необходимо для работы генераторов и чтобы инженеры выезжали на локации, поддерживали и ремонтировали оборудование;

влияние на себестоимость услуг инфляции и изменения валютного курса.

Как изменятся тарифы

С 24 сентября 2025 – для абонентов подписки стоимость тарифа LOVE UA Свет 2023 составит 300 грн на 4 недели (с Суперсилой Экономия – 225 грн на 4 недели).

(с Суперсилой Экономия – 225 грн на 4 недели). С 1 октября 2025 года – для абонентов контракта стоимость тарифа LOVE UA Контракт составит 250 грн/мес.

Что делать абонентам

В "Киевстаре" привели несколько вариантов дальнейших действий, которые доступны клиентам мобильного оператора. В частности, они могут:

выбрать специальное предложение и подключить выгодный тариф контракта;

увеличить объемы тарифа, в частности, в течение трех месяцев без доплат удвоить определенные услуги, предлагаемые в тарифе;

для тарифа LOVE UA Контракт – подключить пакет 25 ГБ и 250 минут;

перейти на другой доступный тариф.

Новая цена роуминга

Украина делает шаг к единому роуминговому пространству со странами ЕС, поэтому в "Киевстаре" решили обновить условия услуги "Роуминг как дома". Это должно сделать использование тарифа за рубежом более удобным. Условия части изменятся 24 сентября, а для остальных – с 1 октября. В обновленных условиях, которые будут действовать, когда тариф оплачен, за рубежом:

Будет действовать безлим на все входящие вызовы.

Для звонков на Киевстар будет использоваться общий объем тарифных минут, как и на другие сети Украины.

Будут действовать увеличенные объемы интернета в большинстве тарифов.

Кроме того, абонентам доступны "Суперсилы", которые позволяют расширять услуги на выбор без доплат (мобильное телевидение и интернет, роуминг). Абоненты, которых касаются изменения, получат SMS-оповещение минимум за 7 дней до обновления тарифа.

