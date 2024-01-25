Валютные ограничения сдерживают развитие украинской экономики – эксперт

Существующие валютные ограничения сдерживают любопытство как внутренних, так и внешних инвесторов к нашей стране, ведь не дают возможности свободно развивать бизнес.

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Об этом заявил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский.

"Валютные ограничения сдерживают как инвестора внешнего, так и внутреннего украинского – который так же, диверсифицируя риски ведения бизнеса в Украине, развивается. Бизнес становится драйвером для того, чтобы не только крупные, но даже маленькие и средние украинские компании стали выходить на польский рынок, другие европейские рынки. Сохраняя основной материнский бизнес в Украине, они развивают свою сеть, создают бизнесы за границей. Но все равно основной бизнес остается в Украине!", - подчеркнул он.

Но для того, чтобы полноценно вести бизнес необходимо ослаблять валютные ограничения, ведь их наличие влияет на скорость развития бизнеса, и даже на его конкурентоспособность на других рынках, отметил Забловский.

"Речь идет о тех компаниях, которые, работая в Украине и создавая здесь основной бизнес, становятся интернациональными и таким образом усиливают свою способность не просто адаптироваться, но и развиваться в условиях войны. Для таких Украина – это не просто страна, где нужно условно воевать и побеждать, но и вести бизнес – в том числе создавать и развивать. Это репутационно хорошая история. Но, чтобы не мешать ее развитию, нужно снимать валютные ограничения для бизнеса", – резюмировал Забловский.