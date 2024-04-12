В УЗ пообещали разблокировать аукционы по продаже лома: названа дата

АО "Укрзалізниця" обещает до конца апреля 2024 года принять решение о разблокировании тендеров продажи металлолома, проведенных в системе "Прозорро". Продажи еще до начала полномасштабного вторжения россиян в феврале 2022 года.

Об этом сообщил Евгений Шрамко, член правления "Укрзалізниці".

"Мы уже инициировали аналитику по этому вопросу для принятия решений. В ближайшее время, надеюсь, до конца апреля мы примем решение", – сказал он.

В свою очередь Наталья Сидорук, GR-директор компании "Интерпайп", сообщила, что УЗ более двух лет не может решить вопрос замороженных аукционов. "Еще в середине февраля 2022 года одно из наших предприятий – "Днепропросталь" – победило у нескольких аукционов. Мы должны получить около 17 тыс. т металлолома от УЗ, но началось полномасштабное вторжение. Затем в течение 1,5 лет мы просим УЗ или отменить эти тендеры и вернули 10 млн грн. залога, или подписать их", – рассказала она.

Как известно, еще в сентябре прошлого года "Укрзалізниця" перестала реализовывать металлолом из-за аукционов "Прозорро". До сих пор не возобновила продажи – хотя еще в феврале глава УЗ Евгений Лященко уверял, что компания возобновит поставки металлолома на внутренний рынок в объеме 20 тыс. тонн ежемесячно уже со второй половины марта 2024 года.

Сейчас уже можно говорить об очень вероятном срыве годового плана реализации металлолома этой компанией. И о потерях сотен миллионов – потому что за 2023 год УЗ провела более 100 электронных аукционов по продаже металлолома и получила от этого более 535 млн грн дополнительных доходов.