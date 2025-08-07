В Украину массово везут подержанные машины из-за границы: топ-10 популярных моделей

В июле 2025 года украинский авторынок пополнился более 22 тысячами подержанных авто, что на 8,1% больше чем в июне, и на 9,2% больше чем в июле 2024 года. Среди лидеров импорта – Volkswagen Golf (от $8 000 до $22 500) и Tesla Model Y (от $9 999 до $62 500 в зависимости от состояния и пробега).

Видео дня

Об этом сообщает Институт исследования авторынка. Несмотря на короткое падение спроса в июне, уже в июле импорт снова стремительно вырос, вернувшись к тренду роста, который наблюдался с начала года (с 14,5 тыс. в январе до 22,5 тыс. в мае).

Фаворитом импорта остается Volkswagen – бренд, который доминирует в сегменте благодаря широкой доступности, надежности и выгодным ценам на аукционах. Среди лидеров:

Volkswagen Golf – самая популярная модель среди импортируемых авто;

– самая популярная модель среди импортируемых авто; Tesla Model Y – второе место по популярности, электрокроссовер, который завоевывает рынок с высокой скоростью;

– второе место по популярности, электрокроссовер, который завоевывает рынок с высокой скоростью; Volkswagen Tiguan – третье место, ввозится из Европы и США.

Также топовую десятку составляют Audi, Nissan, BMW, Renault, Ford, Hyundai, Skoda, KIA – модели, привлекающие практичностью, надежностью и доступной стоимостью растаможки. Средний возраст авто, прибывших в июле, уменьшился с 8,9 до 8,7 лет, то есть в Украину ввозят чуть более "свежие" легковушки. В премиальном сегменте есть случаи ввоза одного Rolls-Royce, Bentley, Aston-Martin, двух Lamborghini и восьми Maserati.

Сколько стоят самые популярные модели

Volkswagen Golf (возраст ~9-10 лет): по данным аналитиков, Golf 2015 года с пробегом 130 000 км можно купить примерно за $8 000 , а авто с пробегом 204 000 км – за эквивалент $22 500;

(возраст ~9-10 лет): по данным аналитиков, Golf 2015 года с пробегом 130 000 км можно купить примерно за , а авто с пробегом 204 000 км – за эквивалент Tesla Model Y (возраст до 5 лет): этот электрокроссовер остается самым популярным среди более новых авто (до 5 лет), цены варьируют существенно от $9 999 за битый вариант 2022 года до $62 500 за машину 2022 года с минимальным пробегом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2025 года в Украине техосмотр стал обязательно фиксированным на фото и видео, чтобы исключить фальсификации. Частные авто без коммерческого использования техосмотр проходить не будут, но водителям коммерческого транспорта придется придерживаться новых стандартов и платить за услугу больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!