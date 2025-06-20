Украинцам переписали правила и стоимость техосмотра: что изменилось для водителей

С 1 июля 2025 года в Украине техосмотр станет обязательно фиксированным на фото и видео, чтобы исключить фальсификации. Частные авто без коммерческого использования техосмотр проходить не будут, но водителям коммерческого транспорта придется придерживаться новых стандартов и платить за услугу больше.

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Павел Сорока. Согласно новым правилам, каждый пункт техосмотра должен быть оборудован минимум двумя камерами, которые должны охватывать полный процесс проверки авто.

Если этого недостаточно – устанавливаются дополнительные устройства. На фото транспортное средство должно занимать не менее 70% площади изображения. По словам Сороки, такая фиксация поможет минимизировать фальсификации, вроде "фотошопа", и формальные "проверки на бумаге".

В Украине действует около 800 пунктов технического контроля, которые уже оборудованы необходимой аппаратурой. Они работают в тестовом режиме, отправляя видеоматериалы в сервисные центры МВД для проверки соответствия. Фактически, полноценная система стартует с июля 2025 года, хотя подготовка к ней продолжается с 2023 года. Категории транспорта, которые подпадают под обязательный технический контроль, остаются без изменений:

легковые авто , используемые в коммерческой деятельности (с более 2 годами эксплуатации), и прицепы к ним – раз в два года;

, используемые в коммерческой деятельности (с более 2 годами эксплуатации), и прицепы к ним – раз в два года; грузовые авто до 3,5 т и соответствующие прицепы (от 2 лет эксплуатации) – раз в два года;

и соответствующие прицепы (от 2 лет эксплуатации) – раз в два года; грузовики свыше 3,5 т , такси, прицепы к ним – раз в год;

, такси, прицепы к ним – раз в год; автобусы и транспорт, перевозящий опасные грузы – дважды в год.

Частные легковые авто, которые не используются с целью получения прибыли, освобождены от техосмотра. Контролировать новые требования будут сервисные центры МВД. В случае выявления нарушений (отсутствие части видео, несоответствие параметрам и т.д.) протокол осмотра аннулируется.

Кроме того, эксплуатация автомобиля без действующего техосмотра грозит водителю штрафом 340 грн. А для предприятий, которые провели техосмотр с нарушениями – около 1400 грн штрафа. Еще одно нововведение – повышение стоимости техосмотра:

легковые авто и грузовики до 3,5 т – с 1050 до 1700 грн ;

; автобусы и тяжеловесный транспорт – до 2300 грн ;

; мотоциклы и прицепы — в зависимости от категории – до 2300 грн ;

; МСТО-отметка – с 300 до 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине автогражданка не покрывает все случаи ДТП автоматически, если водитель нарушил условия договора или закон, страховая может требовать возврата выплат. Особенно рискуют те, кто управляет авто в нетрезвом состоянии, без прав или использует машину в коммерческих целях без соответствующего оформления.

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