В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине выросли цены на землю сельхозназначения. В октябре 2025 года средняя стоимость гектара составила 65 303 грн, что почти на 3900 грн выше, чем было месяцем ранее.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, в целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 30 252 до 388 651 грн. Т. е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 13 га в самой дешевой.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 388 651 за гектар. А также в:

Киевской – 159 174 грн/га.

Тернопольской – 141 752 грн/га.

Черкасской – 125 006 грн/га.

Львовской – 118 034 грн/га.

Черновицкой – 106 477 грн/га.

Закарпатской областях – 105 670 грн/га.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Запорожской области – здесь гектар стоит в среднем 30 252 грн. А кроме того, в:

Днепропетровской – 36 109 грн/га.

Херсонской – 36 215 грн/га.

Одесской – 37 154 грн/га.

Донецкой – 38 308 грн/га.

Николаевской – 39 422 грн/га.

В Украине стали продавать меньше земли

В то же время, по данным аналитиков, площадь проданной земли снизилась. В октябре-2025 уже было продано 3191 га, что сразу почти на 21 500 га меньше, чем было в прошлом месяце.

Вместе с тем больше всего земли в Украине было продано в феврале – 27 584 га. Меньше всего – пока именно в октябре.

Стоит ли покупать землю

В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:

Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".

Которому не страшны российские обстрелы.

При этом прибыль от земли, отметил эксперт, можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".

