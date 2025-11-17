В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
В Украине выросли цены на землю сельхозназначения. В октябре 2025 года средняя стоимость гектара составила 65 303 грн, что почти на 3900 грн выше, чем было месяцем ранее.
Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, в целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 30 252 до 388 651 грн. Т. е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 13 га в самой дешевой.
Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 388 651 за гектар. А также в:
- Киевской – 159 174 грн/га.
- Тернопольской – 141 752 грн/га.
- Черкасской – 125 006 грн/га.
- Львовской – 118 034 грн/га.
- Черновицкой – 106 477 грн/га.
- Закарпатской областях – 105 670 грн/га.
Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Запорожской области – здесь гектар стоит в среднем 30 252 грн. А кроме того, в:
- Днепропетровской – 36 109 грн/га.
- Херсонской – 36 215 грн/га.
- Одесской – 37 154 грн/га.
- Донецкой – 38 308 грн/га.
- Николаевской – 39 422 грн/га.
В Украине стали продавать меньше земли
В то же время, по данным аналитиков, площадь проданной земли снизилась. В октябре-2025 уже было продано 3191 га, что сразу почти на 21 500 га меньше, чем было в прошлом месяце.
Вместе с тем больше всего земли в Украине было продано в феврале – 27 584 га. Меньше всего – пока именно в октябре.
Стоит ли покупать землю
В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:
- Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".
- Которому не страшны российские обстрелы.
При этом прибыль от земли, отметил эксперт, можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".
