В Украине выставили на продажу банковские активы: название учреждения

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать на аукционе активы "РВС Банка", который подлежит ликвидации. Начальная цена реализации лота составляет 24,6 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили:

на 17,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;

на 6,7 млн грн – объекты недвижимого имущества, основных и транспортных средств.

"На этой неделе (14-18 сентября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов АО "РВС Банк", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов, на общую сумму 24,6 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: средства, полученные от продажи активов, будут направлены на расчет с кредиторами банка.

С украинцев ежемесячно будут списывать 150 грн

В то же время, Ощадбанк начал списывать со счетом своих клиентов 150 грн – с 1 августа. Такие списания будут происходить ежемесячно. Впрочем, затронут они не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своей картой.

При этом важно помнить: автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств. А потому не продлевают активность счета.

В то же время, подчеркивается, если на балансе менее 150 грн, банк спишет только тот остаток, который есть на карте. Например, последние 20 или 50 грн.

Таким образом, клиент не окажется в минусе, поскольку задолженность по этой комиссии в кредит не накапливается, а значит, банковский долг из-за этого не возникнет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 75 трлн грн. Что на 1,3 млрд грн больше, чем было в июле. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

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