В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 423,2 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 20 июня) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

МР Банк;

КСГ Банк;

Мегабанк;

АКБ "Конкорд";

Банк "Форвард".

"На этой неделе (16-20 июня) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 423,2 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 348,1 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 75 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 0,2 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности:

Перевыпустить ее.

Как рассказали в самом банке, сделать это можно в любом из отделений банка. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

Оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24".

С ней можно производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона. А кроме того, покупать оплаты, снимать наличные в банкоматах ПриватБанка.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт, в т. ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь карты будут действовать по меньшей мере до 31 декабря 2025 года.

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