В Украине украли землю возле известного горнолыжного курорта: объявлено подозрение жене сельского головы

Украинские правоохранители разоблачили группу лиц, которая мошенническим образом завладела земельными участками возле горнолыжного курорта "Мигово" на Буковине общей стоимостью почти 3,5 млн грн. Трем лицам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Среди подозреваемых – жена председателя местного сельсовета.

Детали схемы

В начале 2022 года фигуранты организовали незаконное присвоение земель общей площадью 6 га в пределах Миговского лесничества ГП "Берегометское лесоохотничье хозяйство", рядом с горнолыжным курортом "Мигово". Среди них:

жена председателя Миговского сельского совета Вижницкого района Черновицкой области;

Вижницкого района Черновицкой области; двое приближенных к ней лиц.

Чтобы переоформить земли лесхоза, они подделали акты о праве собственности, на основе которых была изготовлена земельно-техническая документация, присвоены кадастровые номера, а участок зарегистрировали в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Оформленную нелегальным образом землю разделили на более мелкие доли и продали по заниженной стоимости покупателю, которого нашли заранее. В целом рыночную стоимость участков оценили в более чем 3,4 млн грн.

Сейчас фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (действующая до 11.08.2023), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины, за которые грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и аресте имущества.

Земельная коррупция в Украине

Ранее правоохранители выявили в Ужгороде коррупционную схему с продажей государственной земли по ценам намного меньше рыночных. В результате расследования стало известно, что земли бывшего завода на окраине Ужгорода были проданы за 16,7 млн грн при их рыночной стоимости 86,3 млн грн.

Экс-директор Департамента Ужгородского городского совета, поверхностно и недобросовестно выполняя свои обязанности, согласовал и подписал восемь договоров купли-продажи земельных участков по цене в 5 раз меньше рыночной. Стоимость земель, выставленных на продажу, формировалась на основании заниженной экспертной оценки.

В связи с этим должностному лицу горсовета избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1,2 млн грн залога. Подозреваемым инкриминируется:

экс-руководителю департамента Ужгородского горсовета – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины);

– служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины); предпринимателю-оценщику – составление и выдача заведомо поддельных официальных документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Также OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области разоблачили группу, которая незаконно присвоила более 6 га земель лесного фонда. Общие убытки, нанесенные государству, оцениваются в более чем 38 млн грн.

