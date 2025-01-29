В Украине снизились цены на важные продукты: почему изменилась стоимость и что будет дальше

Закупочные цены на молоко в Украине продолжают снижаться: по состоянию на 20 января 2025 года средняя цена экстра сорта упала до 18,40 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн меньше месяца назад. Основной причиной является понижение мировых цен на сливочное масло. Ожидается, что такое понижение будет продолжаться до весны.

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Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. В 2024 году самое сливочное масло было главным драйвером роста цен на молоко-сырье.

Когда его стоимость на внешних рынках начала падать, это привело к сокращению экспорта украинской молочной продукции, в частности масла, сыров и сгущенки. Из-за уменьшения поставок за границу на внутреннем рынке появились излишки молока-сырья. Это повлекло за собой дополнительное давление на закупочные цены, которые во второй половине января 2025 года продолжили снижаться.

По состоянию на 20 января 2025 года средняя закупочная цена молока экстра сорта составляла 18,40 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн меньше месяца назад. Высший сорт стоил 18,05 грн/кг без НДС, что на 60 коп. меньше, чем в декабре.

Цена на молоко первого сорта также упала и составила 16,95 грн/кг без НДС, что на 65 коп. ниже показателя второй половины декабря. Соответственно средневзвешенная цена трех сортов молока снизилась на 82 коп. до уровня 17,80 грн/кг без НДС.

Снижение цен связано не только с падением мировых цен на сливочное масло, но и сокращением спроса на молочные продукты среди украинцев. Еще одним важным фактором, повлиявшим на снижение цен на молоко, стало снижение спроса на кисломолочные продукты со стороны украинских потребителей. Высокие цены на молочный ряд, а также рост стоимости других продуктов питания заставили население сокращать потребление.

Кроме того, на рынке увеличилось предложение импортных сыров, что вынудило украинских производителей делать скидки для торговых сетей. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему снижению закупочных цен на молоко.

Снижение закупочных цен на молоко-сырье, по словам эксперта, предположительно будет продолжаться до весны 2025 года. В период "большого молока" (май-июнь), когда производство традиционно растет, цена молока экстра сорта может упасть до 17,50 грн/кг.

Однако глобальные факторы, такие как возможный рост мировых цен на сливочное масло, повышение производственных затрат из-за удорожания кормов и горючего, могут снова изменить тренд. На международном рынке уже сформировался новый коридор цен на молоко-сырье на уровне 40-50 евро за 100 кг, что соответствует ценам в ЕС и США. Это означает, что существенное и долговременное снижение цен в Украине маловероятно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первом полугодии 2025 украинцев ожидает рост цен на подсолнечное масло и сливочное масло на 10-20%, а гречка подорожает до 60 грн/кг. В то же время, стоимость яиц может остаться стабильной или снизиться.

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