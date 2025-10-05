В Украине разоблачили масштабную схему на разминировании земель: нардеп рассказал, как "фейковые" ОО получают миллионы

В Украине разоблачили схему фиктивного разминирования, когда общественные организации получают от международных доноров десятки миллионов долларов за работы, которые фактически не выполняли. По документам эти структуры якобы очищают поля, но на самом деле только продают акты о "разминировании", пользуясь безысходностью фермеров.

Видео дня

Об этом рассказывает нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), который инициировал собственное расследование и призвал фермеров помочь с доказательствами. По его словам, афера заключается в том, что некоторые общественные организации, не проводя никаких реальных работ, получают от международных доноров десятки миллионов долларов – только за подписанные акты выполненных работ.

Как пояснил нардеп, схема возникла на фоне острой потребности аграриев в быстром разминировании полей. Из-за того, что государственные механизмы долго не заработали, многие фермеры были вынуждены самостоятельно очищать свои земли от мин, чтобы успеть посеять урожай. Но документально подтвердить этот факт они не могли.

"Представьте, что фермер самостоятельно разминировал свое поле, а потом к нему приходит ОО, предлагает подписать акт на "разминирование", которое якобы выполнила она. Бесплатно, мол, все оплатят доноры. Фермер соглашается, потому что получает бумаги. А организация – десятки миллионов долларов от международных партнеров за "фейковую" работу", – отметил Железняк.

Политик подчеркнул, что уже есть подтвержденные примеры таких случаев, но масштабы схемы могут быть гораздо шире. Поэтому он обратился к аграриям, которые сталкивались с подобными предложениями, и ко всем, кто располагает информацией, с просьбой сообщить детали.

"Мы не ищем слухи. Нам нужны конкретные факты – названия компаний, контакты, места, где это происходило. Полученные показания помогут передать дело в антикоррупционные органы", – подчеркнул он. Железняк также обратился к государственным структурам с призывом обратить внимание на ситуацию, ведь, по его словам, подобные злоупотребления "вряд ли могли остаться незамеченными".

"Я не убежден, что государство непосредственно покрывало эти случаи, но очень сомневаюсь, что о них никто не знает", – добавил депутат. Сейчас народный избранник продолжает собирать доказательства и планирует передать материалы соответствующим правоохранительным структурам после формирования достаточной доказательной базы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине возобновили прием обращений от агропромышленных компаний по определению их критически важными для отрасли. Таким образом забронировать работников от мобилизации смогут еще больше аграрных предприятий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!