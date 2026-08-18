В Украине раскрыли схему "Блэк аудит": поддельные импортеры, крупный банк и масштабные нарушения

В Украине раскрыли деятельность новой неформальной структуры – теневого офиса "Блэк Аудит", специализирующегося на налоговой минимизации, "обналичивании" и выводе капитала за границу. По данным следователей, вероятно,ключевым элементом схемы стал коммерческий банк "Украинский капитал".

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Об этом говорится в публикации "Телеграфа". Несмотря на обращения активистов в БЭБ, СБУ и САП с требованием расследовать деятельность группировки, правоохранительные органы пока не возбудили официальных дел. В то же время нарушения в финансовом учреждении выявил Национальный банк Украины.

Основные факты расследования:

Банк "Украинский капитал" получил санкции на сумму 42,5 млн грн за несоблюдение требований по предотвращению отмывания средств — сумма, которая почти вдвое превышает годовую прибыль учреждения (23 млн грн). Часть штрафа (2 млн грн) связана с игнорированием проверки документов при проведении валютных операций.

за несоблюдение требований по предотвращению отмывания средств — сумма, которая почти вдвое превышает годовую прибыль учреждения (23 млн грн). Часть штрафа (2 млн грн) связана с игнорированием проверки документов при проведении валютных операций. Через подставные компании осуществлялся перевод средств за границу якобы по контрактам на закупку одежды, текстиля, стройматериалов или запчастей.

перевод средств за границу якобы по контрактам на закупку одежды, текстиля, стройматериалов или запчастей. Фирмы, задействованные в схемах (в частности, бывшие "Радугатойс" / "Планета Речей" / "Кингстаропт" и "Триокомпани" / "Мегапобут"), создали примитивные сайты-пустышки. Регистрация этих ресурсов состоялась одновременно (22 октября 2025 года), на них отсутствуют цены, контакты или реальные каталоги товаров, а в качестве адресов указаны кабинеты массовой регистрации в офисных центрах.

создали примитивные сайты-пустышки. Регистрация этих ресурсов состоялась одновременно (22 октября 2025 года), на них отсутствуют цены, контакты или реальные каталоги товаров, а в качестве адресов указаны кабинеты массовой регистрации в офисных центрах. Компании оформлялись на номинальных владельцев. Среди них — молодые украинцы, на которых зарегистрированы десятки предприятий, а также иностранцы, на которых зарегистрировано около 70 юридических лиц в Украине.

Среди них — молодые украинцы, на которых зарегистрированы десятки предприятий, а также иностранцы, на которых зарегистрировано около 70 юридических лиц в Украине. СМИ связывают появление "Блэк Аудита" с бывшими сотрудниками налоговой и таможни Василием Сандулом и Евгением Кулибабой. Банк "Украинский капитал" контролируется семьей Сергея Белашова (депутата Полтавского облсовета от ВО "Батькивщина") и инвесторами.

Как работала схема вывода капитала

Согласно схеме следователей, клиент теневого офиса передавал наличные или средства для легализации, после чего одна из компаний "Блэк Аудит" оформляла масштабные валютные операции под видом импорта несуществующих товаров.

Чуть больше двух лет назад в Украине зарегистрировали ООО "Радугатойс" (входит в "Блэк Аудит"). С этого момента фирма дважды меняла название: на "Планета Речей" и "Кингстаропт". Первым учредителем и официальным владельцем был житель села Старая Чортория Житомирской области Юрий Ярош. На момент регистрации ему был 21 год. Всего на имя молодого человека зарегистрировали 17 компаний.

"Телеграф" нашел мобильный номер телефона парня. В специальном сервисе, где видно, как другие контакты подписывали этот номер, можно увидеть такие теги: "сокамерник Юрец", "Юра тайник". Вероятно, Юрий Ярош – фиктивный владелец.

После "Юрца" владельцем "Радуготайс" в течение года была киевлянка Галина Олифиренко, зарегистрированная в одном из столичных общежитий ГУМВД. Муж Галины, Виктор Олифиренко, — бывший сотрудник уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киеве. А в мае 2026 года ООО "слили", оформив на "лося" – гражданина Узбекистана Турсунходжиева Абдурауфхна Боходирхона Огли. На его имя в Украине зарегистрировали уже около 70 компаний.

Компания, которая в разное время была оформлена на подставных владельцев и жену сотрудника правоохранительных органов, согласно документам импортировала товаров на сумму не менее 800 млн грн (!). Они якобы заказывали вещи (обувь, белье). Компания даже создала сайт.

Правда, он наполовину пустой: без перечня товаров (вместо этого есть только категории с использованием посредственных стоковых фотографий), без цен и без каких-либо подробностей о номенклатуре или условиях заказов. Более того, на этом сайте клиент не найдет номера телефона менеджера, с которым можно связаться и обсудить заказ — указан только адрес: кабинет в офисном здании в Днепре.

В этом же кабинете в Днепре зарегистрировано еще 21 компанию. В частности, "Энерго Лидерс", занимающаяся торговлей древесиной, и "Био Трейдинг ЛТД" (оптовая торговля). На самом деле ни одна из компаний по этому адресу не находится – это место массовой регистрации.

Фейковый сайт, похоже, создали для прикрытия. На самом деле же единственная цель такого "импорта" — вывести деньги за границу. И без участия украинского банка, который будет закрывать глаза на проверку документов и проводить валютные операции, такая схема невозможна.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что департамент патрульной полиции Киева подал апелляцию и требует от киевлянки уплатить штраф в размере 850 грн за якобы ложный вызов полиции. Женщина, находясь за рулем автомобиля, заметила посторонний предмет на дороге, который, по её словам, вылетел на её машину с грузовика, ехавшего впереди. Водительница с помощью сигнала остановила грузовик и вызвала полицию. Прибывший на место сотрудник правоохранительных органов решил, что ДТП не было, и наложил на киевлянку штраф за ложный вызов.

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