В Украине пересчитают цены на сигареты: Кабмин готовит новый размер акциза

Кабмин одобрил проект закона о повышении акцизов на табачные изделия. Документ предусматривает постепенное – до 2028 года – повышение ставок акцизного налога с сигарет до достижения установленного Директивой Совета ЕС уровня, которой Украина обязалась придерживаться. Что, скорее всего, приведет к росту цен на сигареты в рознице – т.е., в магазинах, киосках и т.п.

Об одобрении документа сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что также будут повышены ставки акцизного налога на:

табак;

промышленные заменители табака.

В то же время, подчкеркивается, для табакосодержащих изделий для электрического нагрева (к примеру, т.н. "айкосы") ставки будут уменьшены. Так что не исключается их удешевление.

Кроме того, отметил Мельничук, валютой для измерения ставки после принятия документа в Верхрвной Раде, станет евро. Цель этого, по его словам, состоит в желании избежать "влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога".

Сколько денег получит Украина

По приведенным Кабмином расчетам, новые акцизные ставки принесут Украине в 2025 году около 621 млн грн. В дальнейшем же эта сумма будет увеличиваться. Так:

в 2026 году ожидается уже 5 млрд грн;

в 2027-м – 9,379 млрд грн;

в 2028-м – 13 853 млрд грн.

Как вырастут ставки

Согласно же опубликованной нардепом от Голоса Ярославом Железняком сравнительной таблице к документу, в случае, если законопроект поддержит Верховная Рада, ставка акциза на сигареты с фильтром может дорасти до 90 евро (около 3 805 грн по актуальному курсу НБУ ) за 1 000 единиц. Сейчас же она составляет почти 3 020 грн.

Те же "расценки" будут действовать и для сигарил. А также сигарет без фильтра.

Другими словами, только за счет акциза сигареты могут подорожать в 1,26 раза. Т.е., при стоимости пачки, к примеру, в 80 грн только за счет акицза она подорожает до почти 101 грн.

Почему Украина повышает акциз на сигареты

Как сообщили в Кабмине, пересмотр акциза продиктовано тем, что Украина обязалась ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20% (директива ЕС 2011/64/EU). Цель этого – гармонизация украинского законодательства к требованиям Евросоюза.

Однако действующий график повышения, утверждается, "не позволяет достичь уровня налогообложения, установленного в ЕС". Поэтому возникла необходимость "пересмотреть ставки акцизного налога, с целью постепенного, до 2028 года, достижения минимального уровня, установленного Директивой ЕС".

Как сообщал OBOZ.UA, на середину марта 30% украинцев употребляют табачные или никотиновые изделия, среди них 43% мужчин и 20% женщин. При том, что уровень курения в Украине остается стабильным, есть тенденция к росту курильщиков среди женского населения.

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