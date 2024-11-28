В Украине перечислили цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В 2024 году средняя цена гектара сельхозземли составляет 45 400 грн, а больше сделок заключили в Полтавской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. Самая дорогая земля в Ивано-Франковской области – 75 000 грн за гектар.

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Такие данные привели KSE Агроцентр в своем квартальном обзоре рынка. В 2024 году рынок сельскохозяйственной земли в Украине продолжает демонстрировать постепенный рост, особенно в третьем квартале.

Как свидетельствуют данные, за июль-сентябрь заключили более 28 000 сделок купли-продажи земли на площадь 62 700 гектаров, что на 29% больше по количеству сделок и на 39% больше по площади, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с предыдущим, вторым кварталом 2024 года количество сделок и площадь земель в обращении выросли на 3%. В то же время средняя стоимость одного гектара поднялась на 4% и составляет 45 400 гривен.

Особую активность на рынке в этом году демонстрируют юридические лица. В третьем квартале они приобрели около 16 000 гектаров, что на 22% больше, чем во втором квартале. Традиционно самые большие объемы сделок фиксируют в трех областях:

Полтавская область – лидер по количеству проданных гектаров;

– лидер по количеству проданных гектаров; Днепропетровская область – стабильно удерживает высокую позицию;

– стабильно удерживает высокую позицию; Хмельницкая область – входит в тройку регионов с самыми высокими показателями сделок.

Средняя стоимость гектара в третьем квартале 2024 года составила 45 000 гривен. Однако цены существенно отличаются в зависимости от региона:

самые дорогие земли: Ивано-Франковская область – до 75 000 грн/га;

Ивано-Франковская область – до самые дешевые земли: Херсонская область – около 33 000 грн/га.

Несмотря на рост сделок купли-продажи, основная часть земли продолжает находиться в аренде. В третьем квартале 2024 года было заключено более 65 000 договоров аренды на общую площадь 168 000 гектаров. Средняя арендная ставка по данным платформы Prozorro. Продажи составляла 7 500 грн за гектар в год.

Украинский рынок сельхозземель все еще остается ниже показателей развитых стран по объему обращения. За первые девять месяцев 2024 года было продано всего 0,78% от общей площади сельскохозяйственных земель. Для сравнения, в развитых странах этот показатель достигает 1% и более.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при работе на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки сельскохозяйственным производителям.

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