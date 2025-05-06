В Украине ожидается дефицит популярной ягоды: что будет с ценами в супермаркетах

В Украине ожидается дефицит клубники из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки ресурсов, что повлечёт дальнейший рост цен. В мае средняя стоимость ягоды уже достигает 299-420 грн за килограмм, и удешевление в ближайшее время не прогнозируется.

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Об этом рассказал Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии СМИ. Причины - не только в войне, которая усложняет ведение сельского хозяйства, но и в неблагоприятных погодных условиях весны.

В апреле было недостаточно тепла и особенно остро ощущался дефицит влаги, а без надлежащего орошения урожаи страдают. На восстановление требуются средства и технические ресурсы, которых сейчас не хватает. "Клубника будет дороже, чем в прошлом году", - отмечает эксперт. В 2024 году средняя цена составляла 147 гривен за килограмм, то есть рост нынешней стоимости в некоторых случаях превышает 100%.

Негативные факторы влияют не только на ягоду, но и на овощной сектор в целом. Особенно пострадала Херсонская область, которая является традиционным аграрным регионом Украины. Здесь продолжаются активные боевые действия, заминируются поля, а уничтожение Каховского водохранилища фактически лишило регион оросительных систем - потеряно около 400 тысяч гектаров. Это прямо повлияет на урожай овощей и фруктов, соответственно - и на цены.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, аграрии предлагают обратить внимание на развитие тепличного хозяйства, которое менее зависимо от климатических условий. Однако пока этот путь маловероятен из-за высоких затрат и сложности реализации в военное время. По словам Козаченко, площадь теплиц на одного жителя в Украине втрое меньше, чем в Польше.

Сколько стоит клубника в крупных супермаркетах

В то же время, по мониторингу OBOZ.UA, крупные сети супермаркетов продают 6 мая клубнику в среднем по 114,93 грн/250 граммов. В частности:

"Сильпо" - 287,70 грн/кг;

"Varus" - 239,90 грн/кг;

"Фора" - 119,9 грн/250 граммов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году ожидается значительно больший урожай яблок, по сравнению с предыдущим годом. Ввиду этого цены на эти фрукты могут быть значительно снизиться.

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