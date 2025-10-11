В Украине назрел дефицит популярного фрукта: что происходит с ценами

Из-за майских морозов, уничтоживших 10% урожая, в этом году в Украине – дефицит груш. Цены в закупке у фермеров к концу сезона загрузки фруктов в хранилища, как ожидается, вырастут на 20 грн/кг – с 50 до 70 грн/кг. Это повлияет и на цены в рознице, которые на данный момент составляют в среднем 77,9 грн/кг.

Об этом рассказал генеральный директор крупного садового хозяйства в Винницкой области Вадим Розпотнюк. По его словам, из-за сложных погодных условий фермеры вынуждены были увеличить затраты на обработку деревьев.

"Себестоимость производства нынешней груши на 30% выше, чем в прошлом году. Мы использовали гораздо больше препаратов для борьбы с неблагоприятными погодными условиями. Это дало меньший урожай, но хоть какой-то", – рассказал он.

Он добавил, что затраты неизбежно скажутся на стоимости продукции. По прогнозу садовода, цена на груши в Украине будет "достаточно высокой".

"Если в прошлом году была средняя фермерская цена 50 гривен в момент реализации хранилища, то в этом году эта цена гривен, я думаю, 70 должна быть. В этом году мы продаем весь урожай из сада", – рассказал Розпотнюк.

Сколько стоят груши в супермаркетах

По результатам мониторинга OBOZ.UA, украинские груши есть в продаже далеко не во всех крупных сетях супермаркетов. В основном предлагается продукция из Нидерландов, Испании, Эквадора и ЮАР. В тех магазинах, где груши есть, цены на них 11 октября колеблются в диапазоне от 49,9 до 99 грн/кг:

"Сильпо" – 90 грн/кг;

"Новус" – 99 грн/кг;

"Варус" – 49,9 грн/кг;

"Метро" – 72,7 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начали стремительно расти цены на огурцы – сегодня килограмм продают в среднем по 65-80 грн из-за сокращения объемов производства, прохладной погоды и высокого спроса. Аналитики прогнозируют, что импорт овоща из других стран уже на следующей неделе может стабилизировать цены и приостановить их дальнейший рост.

