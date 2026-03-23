В Украине начнут брать деньги за BankID: кто из клиентов будет вынужден платить

В Украине планируется введение тарификации услуг системы BankID для бизнеса – банков, а также остальных компаний и сервисов, которые ее используют. Новые правила хотят ввести с 24 июня.

Об этом предупредила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Ольга Васильева, сообщает "Интерфакс-Украина". Она напомнила, что с начала полномасштабного вторжения система BankID работала для участников бесплатно.

"Четыре года система работала для вас бесплатно, но мы включаем тарифы на наши услуги", - сказала Васильева.

Кого это касается

Новые правила не затронут обычных людей – для пользователей все останется бесплатным. Зато отдельные тарифы будут введены для:

банков (которые подтверждают личность клиента);

(которые подтверждают личность клиента); компаний и сервисов (которые используют BankID для входа/идентификации).

Тарификация

Подключение к системе: для абонентов-поставщиков услуг (компаний и госструктур) – 16,8 тыс. грн , для абонентов-идентификаторов (банков) – 21,6 тыс. грн .

, для абонентов-идентификаторов (банков) – . Дополнительные узлы – 12 тыс. грн.

Каждая успешная идентификация – 30 копеек.

Отдельно будут действовать межсервисные тарифы: 2, 4, 7 или 9 грн за операцию в зависимости от объема данных.

Кроме того, в список абонентов-идентификаторов планируют добавить также платежные системы. Ежемесячный тариф за сопровождение НБУ пока не будет вводить.

Что это означает на практике

Государство переводит BankID из "льготного режима" на коммерческую модель.

Бизнесу станет немного дороже работать с идентификацией.

Сама система станет шире, безопаснее и более стандартизированной.

Новый функционал BankID

Через систему можно будет подтверждать не только личность человека, но и его статус предпринимателя (ФЛП). То есть, если раньше передавались только данные частного лица (ФИО, дата рождения, ИНН и паспортные данные), то теперь можно будет передавать также:

данные из Единого государственного реестра (ЕГР)

(ЕГР) КВЭДы (виды деятельности)

(виды деятельности) информацию о лицензиях (если есть)

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на решение НБУ оставить учетную ставку без изменений, банки во втором квартале 2026 года (то есть в апреле-июне) могут постепенно снижать доходность гривневых депозитов, чтобы нарастить кредитование. Проценты, вероятно, упадут на 0,5-1 п.п. К концу весны средний уровень ставок ожидается в пределах 12,5-14% годовых, а чистая доходность – 3-4%.

