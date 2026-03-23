В Украине начнут брать деньги за BankID: кто из клиентов будет вынужден платить
В Украине планируется введение тарификации услуг системы BankID для бизнеса – банков, а также остальных компаний и сервисов, которые ее используют. Новые правила хотят ввести с 24 июня.
Об этом предупредила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Ольга Васильева, сообщает "Интерфакс-Украина". Она напомнила, что с начала полномасштабного вторжения система BankID работала для участников бесплатно.
"Четыре года система работала для вас бесплатно, но мы включаем тарифы на наши услуги", - сказала Васильева.
Кого это касается
Новые правила не затронут обычных людей – для пользователей все останется бесплатным. Зато отдельные тарифы будут введены для:
- банков (которые подтверждают личность клиента);
- компаний и сервисов (которые используют BankID для входа/идентификации).
Тарификация
- Подключение к системе: для абонентов-поставщиков услуг (компаний и госструктур) – 16,8 тыс. грн, для абонентов-идентификаторов (банков) – 21,6 тыс. грн.
- Дополнительные узлы – 12 тыс. грн.
- Каждая успешная идентификация – 30 копеек.
- Отдельно будут действовать межсервисные тарифы: 2, 4, 7 или 9 грн за операцию в зависимости от объема данных.
Кроме того, в список абонентов-идентификаторов планируют добавить также платежные системы. Ежемесячный тариф за сопровождение НБУ пока не будет вводить.
Что это означает на практике
- Государство переводит BankID из "льготного режима" на коммерческую модель.
- Бизнесу станет немного дороже работать с идентификацией.
- Сама система станет шире, безопаснее и более стандартизированной.
Новый функционал BankID
Через систему можно будет подтверждать не только личность человека, но и его статус предпринимателя (ФЛП). То есть, если раньше передавались только данные частного лица (ФИО, дата рождения, ИНН и паспортные данные), то теперь можно будет передавать также:
- данные из Единого государственного реестра (ЕГР)
- КВЭДы (виды деятельности)
- информацию о лицензиях (если есть)
Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на решение НБУ оставить учетную ставку без изменений, банки во втором квартале 2026 года (то есть в апреле-июне) могут постепенно снижать доходность гривневых депозитов, чтобы нарастить кредитование. Проценты, вероятно, упадут на 0,5-1 п.п. К концу весны средний уровень ставок ожидается в пределах 12,5-14% годовых, а чистая доходность – 3-4%.
