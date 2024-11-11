В Украине может появиться новый налог: за что будем платить еще больше

Для тех, кто предоставляет ритуальные услуги в Украине, могут отменить упрощенную систему налогообложения и ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на предоставление услуг по захоронению и поставке ритуальных товаров государственными и коммунальными службами. Это означает, что их стоимость может стать выше.

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Соответствующий законопроект №12189 был зарегистрирован 8 ноября группой народных депутатов, среди которых Андрей Мотовиловец, Олег Бондаренко и Марьяна Безуглая. Они считают, что действующие нормы не отвечают рыночным требованиям, сфера захоронения нуждается в законодательном усовершенствовании, а хозяйственная деятельность по оказанию ритуальных услуг в сфере погребения – в дерегуляции.

"Как свидетельствует анализ состояния дел в области погребения, ныне отдельные положения Закона Украины "О погребении и похоронном деле" не отвечают требованиям рыночной экономики и практике организации предоставления ритуальных услуг", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы надеются таким образом решить проблему, возникающую из-за предложенной демонополизации сферы предоставления ритуальных услуг. Также это устранит дискриминационный элемент, который позволит функционировать кладбищам, крематориям и колумбариям частной формы собственности. В связи с этим в случае принятия законопроекта будут:

исключены нормы об освобождении от НДС операций по поставке услуг по захоронению и поставке ритуальных товаров государственными и коммунальными службами;

операций по поставке услуг по захоронению и поставке ритуальных товаров государственными и коммунальными службами; отменено применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для предоставления ритуальных услуг.

Поднятие НДС в Украине

Следует отметить, что НДС является одним из ключевых инструментов, обеспечивающих наполнение государственного бюджета, и одновременно одним из наиболее эффективных налогов, оказывающих значительное влияние на экономическую систему страны. В Украине действует общая ставка НДС в размере 20%, но для отдельных категорий товаров, таких как лекарственные препараты и сельскохозяйственная продукция, установлены сниженные ставки – 7% и 14% соответственно.

10 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении налогов, оставив ставку НДС неизменной. В его основе – повышение военного сбора до 5% и введение новых налогов для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Но, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, к вопросу повышения НДС Украина может вернуться уже в 2025 году.

Впрочем, по состоянию на 11 ноября законопроект так и не был подписан президентом Украины. Если документ не получит подпись Владимира Зеленского, госбюджет в 2024 году недополучит 10-15 млрд грн, а в 2025-м – уже 120 млрд грн.

Также OBOZ.UA сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует в дальнейшем повышать налог на добавленную стоимость в Украине. Это увеличивает потенциал внутренних источников финансирования бюджета в краткосрочной перспективе.

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