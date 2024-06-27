В Украине изменили графики отключения электроэнергии: сколько теперь будет длиться период без тока 

В Украине графики отключения электроэнергии переписали. В целом ряде регионов период без света значительно увеличили. Это позволит компенсировать рост дефицита тока.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "Мы обновили графики стабилизационных отключений, чтобы они лучше соответствовали текущей ситуации в энергосистеме и дефициту электроэнергии, значительно выросшему после весенних и летних массированных атак РФ", – пояснили в "ДТЭК Киевские региональные электросети". Киевщина с 24 июня живет по новым графикам: продолжительность отключений увеличилась.

Чтобы "лучше соответствовали текущей ситуации" означает, что лимитов, выделяемых на область, больше не хватает. Потребление выросло из-за жары, поэтому приходится отключать ток на более длительный период.

Что изменилось:

увеличилось количество групп отключений;

продолжительность гарантированного отключения в воскресенье будет меньше, чем в субботу или в будние дни;

продолжительность отключений увеличили вдвое: с 2 до 4 часов.

Например, 25 июня, согласно действующему графику отключения электроэнергии, в Крюковщине Киевской области свет должны гарантированно включить на два часа в 13:00 и на два часа в 22:00. При этом с 6:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00 гарантированы отключения и с 10:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00 возможны отключения.

По старому графику по этому же адресу было предусмотрено гарантированное отключение с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00. Обновленный график приведет к увеличению продолжительности отключения вдвое.

Киевская область далеко не единственная за последние дни столкнулась с неприятными переменами. "Это необходимый шаг в ответ на сложную ситуацию в энергосистеме из-за массированных вражеских обстрелов, которые продолжаются с марта этого года. Новые графики позволят пройти более стабильно и прогнозируемо летние пики нагрузки", – пояснили в "ДТЭК Днепровские электросети". Еще несколько недель назад Днепропетровской области ограничений хватало, чтобы использовать графики лишь часть суток.

Теперь же пришлось не просто вводить графики на все сутки, но и ужесточить их. Ранее в Днепре и области вообще не использовали серые зоны. В некоторых городах на Днепропетровщине действовал график четыре на четыре (четыре часа со светом и четыре – без).

Новый график:

гарантированный период со светом сократили с 14 до 2 часов (в семь раз!); период без света в течение дня увеличили с 6 до 12 часов (по 4 часа подряд);

ввели серую зону (период возможных отключений).

"Чтобы вернуться к графикам 4/4, должны быть пересмотрены подходы к формированию лимитов на уровне Министерства энергетики и НЭК "Укрэнерго", – сообщили в ДТЭК.

Значительно ухудшилась ситуация и в Полтавской области. Ранее график для первой очереди предусматривал гарантированный период со светом: с 00:00 до 04:00. С 04:00 до 06:30 было гарантировано отключение, затем до 07:30 – час возможных отключений и с 07:30 до 10:00 – гарантированный период с электроэнергией, затем – снова 2,5 часа без света, час – возможные отключения и 2,5 часа – со светом.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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