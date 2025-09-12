В Украине экс-военный украл миллионы на закупках для армии: объявлено подозрение

Украинские правоохранители разоблачили заместителя председателя районной военной администрации на Львовщине на коррупции с закупками имущества для Вооруженных сил Украины на более 2,6 млн грн. Чиновнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора. Речь идет о завышении цен на армейские кровати.

Какую схему разоблачили

В 2022 году, когда чиновник занимал должность командира воинской части, он подписал договор на закупку тысячи армейских кроватей за 6,5 млн грн. Стоимость каждого комплекта кровати оказалась почти на 30% выше рыночной, в результате чего убытки государства превысили 2,6 млн грн.

Его действия квалифицировали как халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Наказание за инкриминируемую статью предусматривает до 8 лет лишения свободы.

"Вместе с тем, это уже не первый эпизод в котором фигурирует подозреваемый. В прошлом году ему было предъявлено обвинение в нанесении государству более 37 млн грн убытков при закупке резервуаров по завышенным ценам. Обвинительный акт по этому делу уже находится на рассмотрении суда", – отметили в прокуратуре.

За бракованное снаряжение для ВСУ заплатили 25 млн грн

Ранее правоохранители разоблачили хищение бюджетных средств во время государственных закупок снаряжения для нужд Вооруженных сил Украины. В результате бюджету был нанесен ущерб на 25,7 млн грн.

Речь идет о 18 тыс. защитных баллистических очков-масок, которые в декабре 2024 года поставил государственному предприятию Минобороны директор общества по условиям заключенного договора. Отмечается, что по результатам проведения лабораторных испытаний уже первые образцы товара получили отрицательные выводы.

Но начальник специализированного подразделения и другие должностные лица Минобороны должным образом не проконтролировали качество поставленного товара и не инициировали проведение повторных испытаний в аккредитованных лабораториях. Зато были предоставлены положительные протоколы испытаний от другой организации, а начальник спецподразделения Минобороны утвердил партию товара как качественную.

Также OBOZ.UA сообщал, что бывшего руководителя квартирно-эксплуатационных управлений и подрядчика заподозрили в завладении средствами на поставке электроэнергии украинской армии. В результате государству был нанесен ущерб на 25 млн грн.

