Такого не было 7 лет: цена на любимый продукт украинцев бьет рекорды

По сравнению с 2023 годом, цена огурцов украинского производства выросла вдвое. В целом цены на огурцы достигли самых высоких показателей за последние семь лет.

Видео дня

Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович. По ее словам, средняя закупочная стоимость огурцов на рынке составляет 47,5 грн/кг.

Рост цен на огурцы в Украине, который наблюдается в последние месяцы, частично связан с переходом на тепличные овощи. Предложение огурцов с открытого грунта уменьшается, что заставляет рынок полагаться на тепличные комбинаты, где возникают проблемы из-за снижения температуры. Это привело к повышению цен на тепличные огурцы на 34% по сравнению с предыдущей неделей, причем нынешние цены на них достигли самых высоких показателей за последние семь лет", – говорит Попович.

Она отметила, что стоимость огурцов в начале осени выросла вдвое по сравнению с прошлогодней. Попович прогнозирует, что цены будут расти из-за дефицита грунтовых огурцов и зависимости от тепличных условий.

Цены на огурцы в супермаркетах

Между тем, розничные цены в торговых сетях держатся в верхней границе заявленной производителями стоимости. Согласно данным " Минфина ", средняя стоимость огурцов, в зависимости от сорта, такова:

долгоплодные – 84,99 грн/кг;

гладкие – 81,80 грн/кг;

колючие – 72,00 грн/кг.

В целом, тенденция на рост стоимости огурцов наблюдается с июля 2024 года. В крупнейших сетях супермаркетов цены на огурцы следующие:

NOVUS – 72,99 грн/кг;

"Сельпо" – 80,50 грн/кг;

"Эко-маркет" – 59,90 грн/кг;

АТБ – 69,89 грн/кг;

"Фора" – 69,90 грн/кг;

Varus – 82,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на яблоки в 2024 году в Украине колеблются из-за аномальных погодных условий и проблем с логистикой из-за войны. Некоторые сорта уже значительно подорожали по сравнению с прошлым годом, сорт Айдаред стоит 16,5 грн/кг, Чемпион – 18,5 грн/кг, Ренет Симиренко – 17,5 грн/кг, а Черный принц – 21 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!