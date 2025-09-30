В Украине будут продавать лекарства по-новому: какое правило изменили

В Украине отменили требование для фельдшерско-аптечных пунктов (ФАПов) продавать препараты только по устаревшему перечню, который действовал с 2005 года. Это должно упростить механизм реализации лекарств в них и улучшить доступ к лекарственным средствам в отдаленных населенных пунктах.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, соответствующее решение уже приняло правительство. Теперь ФАПы и другие учреждения первичной медпомощи смогут предлагать значительно более широкий ассортимент лекарств, что позволит быстрее реагировать на потребности людей и сократить время на получение лечения.

Что изменится?

Как сейчас:

Аптеки, имеющие лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, заключают договор с учреждением здравоохранения (ФАПом, сельской или участковой больницей, амбулаторией).

Медработники собирают заказы от пациентов и передают их в аптеку, которая привозит нужные препараты в ФАП, реализующий эти лекарства жителям громады.

Такие договоры уже имеют 755 фельдшерских пунктов и ФАПов, 590 сельских и участковых больниц и амбулаторий, а также 49 медицинских пунктов.

Как будет:

Поставка лекарств в фельдшерско-акушерские пункты будет определяться не формальным перечнем, а реальными потребностями общины.

Что это даст?

Будут сняты лишние барьеры для бизнеса

Система здравоохранения станет более гибкой.

Громады смогут формировать заказы под реальные потребности пациентов .

. Пациентам в сельской местности откроется лучший доступ к необходимым лекарствам, а получать они их будут быстрее и удобнее.

В Украине расширили список "Доступных лекарств"

С 30 сентября в Украине расширили программу "Доступные лекарства". Речь идет о 85 новых медицинских препаратах:

3 – для беременных и рожениц ;

и ; 6 – для лечения заболеваний щитовидной железы ,

, 8 – применяемых при глаукоме ;

; 5 – на лечение болезней у детей ;

; 61 – для лечения сердечно-сосудистых, дыхательных, метаболических, психических и неврологических расстройств.

Всего в программе "Доступные лекарства" уже более 700 наименований. Полный перечень "Доступных лекарств" есть на сайте Министерства здравоохранения.

