Сколько нужно выложить за iPhone 15 в разных странах: рейтинг и цена в Украине
Чтобы купить iPhone 15 на 128 ГБ в разных странах мира нужно заплатить от 741 до 1729 долларов. В Украине цена iPhone 15 с такими составляет 37 тыс. грн, то есть около 948 долларов в эквиваленте. Это ставит Украину на седьмое место из 30 в рейтинге дешевизны iPhone 15 (в долларовой цене).
Исследование цен на iPhone 15 128 ГБ провели в World of Statistics, не включив в список Украину. OBOZ.UA провел дополнительные расчеты и добавил нашу страну в рейтинг.
Таким образом, Украина в рейтинге оказалась между ОАЭ и Южной Кореей. В этих странах стоимость нового iPhone составляет 926 и 950 долларов соответственно.
Дороже всего смартфон стоит в Бразилии и Турции. Там за iPhone 15 128 ГБ нужно заплатить 1468 и 1729 долларов в эквиваленте.
Почему цены на iPhone такие разные
Еще в 2016 году компания Apple объясняла, что устанавливает цены на продукцию за рубежом с учетом целого ряда факторов, таких как "курсы валют, местное импортное законодательство, деловая практика, налоги и стоимость ведения бизнеса". "Эти факторы меняются от региона к региону и с течением времени, поэтому международные цены не всегда сопоставимы с предлагаемыми розничными ценами в США", – заявляли в Apple.
В частности, цена отличается в разных странах по той причине, что в каждой стране свои налоги и дистрибюторы. Например, в Европе НДС уже включен в стоимость, в то время как в США и многих странах Азии дополнительные сборы добавляются после покупки.
Ставка налога зависит штата, обычно от 2,9% до 7,25%. Если покупать iPhone 15 в Вашингтоне со ставкой 6%, то гаджет обойдется уже не в 799 долларов, а 846,9 доллара. Конечно, это все еще дешевле, чем в ЕС, ну тут следует учитывать и таможенные пошлины, которые платятся при ввозе на территорию Европы.
Кроме того, компания Apple посредством ценообразования защищается от резких колебаний валют. Вероятно, именно по этой причине iPhone в Турции настолько дорогой – лира очень нестабильная валюта.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина стала всего третьей в Европе и седьмой страной в мире, в которой появилась функция от Apple Tap to Pay. Она позволяет предпринимателям использовать iPhone в качестве полноценного платежного терминала.
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