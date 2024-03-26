Сколько нужно выложить за iPhone 15 в разных странах: рейтинг и цена в Украине

Чтобы купить iPhone 15 на 128 ГБ в разных странах мира нужно заплатить от 741 до 1729 долларов. В Украине цена iPhone 15 с такими составляет 37 тыс. грн, то есть около 948 долларов в эквиваленте. Это ставит Украину на седьмое место из 30 в рейтинге дешевизны iPhone 15 (в долларовой цене).

Исследование цен на iPhone 15 128 ГБ провели в World of Statistics, не включив в список Украину. OBOZ.UA провел дополнительные расчеты и добавил нашу страну в рейтинг.

Таким образом, Украина в рейтинге оказалась между ОАЭ и Южной Кореей. В этих странах стоимость нового iPhone составляет 926 и 950 долларов соответственно.

Страна Цена, долл. США 1. Нигерия 741 2. США 799 3. Канада 831 4. Япония 832 5. Китай 834 6. ОАЭ 926 7. Украина 948 8. Южная Корея 950 9. Индия 964 10. Австралия 974 11. Великобритания 1008 12. Румыния 1022 13. Саудовская Аравия 1026 14. Австрия 1026 15. Германия 1026 16. Испания 1037 17. Франция 1047 18. Индонезия 1051 19. Ирландия 1058 20. Италия 1058 21. Норвегия 1129 22. Мексика 1143 23. ЮАР 1147 24. Швеция 1156 25. Польша 1177 26. Сербия 1208 27. Перу 1264 28. Марокко 1287 29. Бразилия 1468 30. Турция 1729

Дороже всего смартфон стоит в Бразилии и Турции. Там за iPhone 15 128 ГБ нужно заплатить 1468 и 1729 долларов в эквиваленте.

Почему цены на iPhone такие разные

Еще в 2016 году компания Apple объясняла, что устанавливает цены на продукцию за рубежом с учетом целого ряда факторов, таких как "курсы валют, местное импортное законодательство, деловая практика, налоги и стоимость ведения бизнеса". "Эти факторы меняются от региона к региону и с течением времени, поэтому международные цены не всегда сопоставимы с предлагаемыми розничными ценами в США", – заявляли в Apple.

В частности, цена отличается в разных странах по той причине, что в каждой стране свои налоги и дистрибюторы. Например, в Европе НДС уже включен в стоимость, в то время как в США и многих странах Азии дополнительные сборы добавляются после покупки.

Ставка налога зависит штата, обычно от 2,9% до 7,25%. Если покупать iPhone 15 в Вашингтоне со ставкой 6%, то гаджет обойдется уже не в 799 долларов, а 846,9 доллара. Конечно, это все еще дешевле, чем в ЕС, ну тут следует учитывать и таможенные пошлины, которые платятся при ввозе на территорию Европы.

Кроме того, компания Apple посредством ценообразования защищается от резких колебаний валют. Вероятно, именно по этой причине iPhone в Турции настолько дорогой – лира очень нестабильная валюта.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина стала всего третьей в Европе и седьмой страной в мире, в которой появилась функция от Apple Tap to Pay. Она позволяет предпринимателям использовать iPhone в качестве полноценного платежного терминала.

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