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Сколько нужно выложить за iPhone 15 в разных странах: рейтинг и цена в Украине

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
939
Цена iPhone 15 в Украине одна из самых низких

Чтобы купить iPhone 15 на 128 ГБ в разных странах мира нужно заплатить от 741 до 1729 долларов. В Украине цена iPhone 15 с такими составляет 37 тыс. грн, то есть около 948 долларов в эквиваленте. Это ставит Украину на седьмое место из 30 в рейтинге дешевизны iPhone 15 (в долларовой цене).

Исследование цен на iPhone 15 128 ГБ провели в World of Statistics, не включив в список Украину. OBOZ.UA провел дополнительные расчеты и добавил нашу страну в рейтинг.

Таким образом, Украина в рейтинге оказалась между ОАЭ и Южной Кореей. В этих странах стоимость нового iPhone составляет 926 и 950 долларов соответственно.

  Страна Цена, долл. США

1.

 Нигерия 741
2. США 799
3. Канада 831
4. Япония 832
5. Китай 834
6. ОАЭ 926
7. Украина 948
8. Южная Корея 950
9. Индия 964
10. Австралия 974
11. Великобритания 1008
12. Румыния 1022
13. Саудовская Аравия 1026
14. Австрия 1026
15. Германия 1026
16. Испания 1037
17. Франция 1047
18. Индонезия 1051
19. Ирландия 1058
20. Италия 1058
21. Норвегия 1129
22. Мексика 1143
23. ЮАР 1147
24. Швеция 1156
25. Польша 1177
26. Сербия 1208
27. Перу 1264
28. Марокко 1287
29. Бразилия 1468
30. Турция 1729

Дороже всего смартфон стоит в Бразилии и Турции. Там за iPhone 15 128 ГБ нужно заплатить 1468 и 1729 долларов в эквиваленте.

Цена iPhone 15 128 ГБ у официальных продавцов

Почему цены на iPhone такие разные

Еще в 2016 году компания Apple объясняла, что устанавливает цены на продукцию за рубежом с учетом целого ряда факторов, таких как "курсы валют, местное импортное законодательство, деловая практика, налоги и стоимость ведения бизнеса". "Эти факторы меняются от региона к региону и с течением времени, поэтому международные цены не всегда сопоставимы с предлагаемыми розничными ценами в США", – заявляли в Apple.

В частности, цена отличается в разных странах по той причине, что в каждой стране свои налоги и дистрибюторы. Например, в Европе НДС уже включен в стоимость, в то время как в США и многих странах Азии дополнительные сборы добавляются после покупки.

Ставка налога зависит штата, обычно от 2,9% до 7,25%. Если покупать iPhone 15 в Вашингтоне со ставкой 6%, то гаджет обойдется уже не в 799 долларов, а 846,9 доллара. Конечно, это все еще дешевле, чем в ЕС, ну тут следует учитывать и таможенные пошлины, которые платятся при ввозе на территорию Европы.

Кроме того, компания Apple посредством ценообразования защищается от резких колебаний валют. Вероятно, именно по этой причине iPhone в Турции настолько дорогой – лира очень нестабильная валюта.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина стала всего третьей в Европе и седьмой страной в мире, в которой появилась функция от Apple Tap to Pay. Она позволяет предпринимателям использовать iPhone в качестве полноценного платежного терминала.

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