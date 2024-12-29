В супермаркетах обманывают украинцев: как обезопаситься от лишних трат при покупке товаров на вес
В супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд. В то же время, покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.
Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.
"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты.
В то же время, подчеркивается, если товар продается на рынке, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".
"Если же Вам не подтвердили исправность измерительного прибора, то Вы можете обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. Так как Ваши права потребителя нарушены", – резюмировали эксперты.
Украинские супермаркеты готовятся заставить писать на ценниках "честную" цену
В то же время, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12358, предусматривающий внесение изменений в Закон Укрины "О защите прав потребителей". Согласно основным положениям документа, цены на продукты будут указываться за единицу измерения: килограмм, литр, метр, квадратный или кубический метр – если те продаются в меньшей упаковке. Конечная цена должна включать НДС и другие налоги.
"Украинское законодательство не содержит четких требований по обязательному указанию цены за единицу товара, что усложняет потребителям возможность осуществления сознательного выбора и сравнения цен на товары. Ключевой задачей законопроекта является усиление защиты прав потребителей путем обеспечения прозрачности ценообразования и упрощения сравнения цен на товары разного объема, веса или размера", – говорится в пояснительной записке к документу.
В частности, законопроект предусматривает внесение правки в ст.15 закона о защите прав потребителей. Которая гласит, что:
- потребитель имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность сознательного и компетентного выбора.
- информация должна быть предоставлена потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги).
Таким образом, если документ будет принят, продавцы будут обязаны указывать на ценнике две цены:
- за 1 кг/л и т.д.;
- цену за конкретный вес/объем и т.д, который указан на таре.
При этом запрет на тару, меньшую за 1 кг/л и т.д. не устанавливается. Т.е, производители и далее смогут продавать, к примеру, молоко в бутылках на 0,85 л.
В то же время, в торговых точках должны будут указывать цену как за 0,85 л, так и за 1 л. При этом, отмечается, в законопроекте:
- Цена товара не может быть выполнена шрифтом меньшего размера, чем цена за единицу продукции.
- Цена за единицу продукции не может быть выполнена шрифтом меньше половину размера цены продукта.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для привлечения большего числа покупателей украинские супермаркеты и другие торговые заведения используют различные приемы – в частности, рекламные скидки. Однако при этом они часто нарушают правила – к примеру, на ценниках сообщается о скидке, а уже на кассе покупатель слышит совсем другую цифру.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!