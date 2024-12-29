В супермаркетах обманывают украинцев: как обезопаситься от лишних трат при покупке товаров на вес

В супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд. В то же время, покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты.

В то же время, подчеркивается, если товар продается на рынке, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

"Если же Вам не подтвердили исправность измерительного прибора, то Вы можете обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. Так как Ваши права потребителя нарушены", – резюмировали эксперты.

Украинские супермаркеты готовятся заставить писать на ценниках "честную" цену

В то же время, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12358, предусматривающий внесение изменений в Закон Укрины "О защите прав потребителей". Согласно основным положениям документа, цены на продукты будут указываться за единицу измерения: килограмм, литр, метр, квадратный или кубический метр – если те продаются в меньшей упаковке. Конечная цена должна включать НДС и другие налоги.

"Украинское законодательство не содержит четких требований по обязательному указанию цены за единицу товара, что усложняет потребителям возможность осуществления сознательного выбора и сравнения цен на товары. Ключевой задачей законопроекта является усиление защиты прав потребителей путем обеспечения прозрачности ценообразования и упрощения сравнения цен на товары разного объема, веса или размера", – говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, законопроект предусматривает внесение правки в ст.15 закона о защите прав потребителей. Которая гласит, что:

потребитель имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность сознательного и компетентного выбора.

информация должна быть предоставлена ​​потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги).

Таким образом, если документ будет принят, продавцы будут обязаны указывать на ценнике две цены:

за 1 кг/л и т.д.;

цену за конкретный вес/объем и т.д, который указан на таре.

При этом запрет на тару, меньшую за 1 кг/л и т.д. не устанавливается. Т.е, производители и далее смогут продавать, к примеру, молоко в бутылках на 0,85 л.

В то же время, в торговых точках должны будут указывать цену как за 0,85 л, так и за 1 л. При этом, отмечается, в законопроекте:

Цена товара не может быть выполнена шрифтом меньшего размера, чем цена за единицу продукции.

Цена за единицу продукции не может быть выполнена шрифтом меньше половину размера цены продукта.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для привлечения большего числа покупателей украинские супермаркеты и другие торговые заведения используют различные приемы – в частности, рекламные скидки. Однако при этом они часто нарушают правила – к примеру, на ценниках сообщается о скидке, а уже на кассе покупатель слышит совсем другую цифру.

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