Украинские супермаркеты готовятся заставить писать на ценниках "честную" цену: законопроект уже в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12358, предусматривающий внесение изменений в Закон Укрины "О защите прав потребителей". Согласно основным положениям документа, цены на продукты будут указываться за единицу измерения: килограмм, литр, метр, квадратный или кубический метр – если те продаются в меньшей упаковке. Конечная цена должна включать НДС и другие налоги.

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Авторство законопроекта принадлежит группе народных депутатов. Среди них:

Дмитрий Гурин (член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, "Слуга народа");

Марьяна Безуглая (председатель подкомитета по вопросам международных форм и методов противодействия агрессии против Украины Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, внефракционная);

Василий Вирастюк (председатель подкомитета по вопросам спортивной реабилитации ветеранов, психологической реабилитации через физическую культуру и спорт Комитета Верховной Рады по здоровью нации, "Слуга народа");

Ярослав Юрчишин (председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова) и пр.

"Украинское законодательство не содержит четких требований по обязательному указанию цены за единицу товара, что усложняет потребителям возможность осуществления сознательного выбора и сравнения цен на товары. Ключевой задачей законопроекта является усиление защиты прав потребителей путем обеспечения прозрачности ценообразования и упрощения сравнения цен на товары разного объема, веса или размера", – говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, законопроект предусматривает внесение правки в ст.15 закона о защите прав потребителей. Которая гласит, что:

потребитель имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность сознательного и компетентного выбора.

информация должна быть предоставлена ​​потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги).

Таким образом, если документ будет принят, продавцы будут обязаны указывать на ценнике две цены:

за 1 кг/л и т.д.;

цену за конкретный вес/объем и т.д, который указан на таре.

Запрещать бутылки молока на 850 мл не будут

При этом запрет на тару, меньшую за 1 кг/л и т.д. не устанавливается. Т.е, производители и далее смогут продавать, к примеру, молоко в бутылках на 0,85 л.

В то же время, в торговых точках должны будут указывать цену как за 0,85 л, так и за 1 л. При этом, отмечается, в законопроекте:

Цена товара не может быть выполнена шрифтом меньшего размера, чем цена за единицу продукции.

Цена за единицу продукции не может быть выполнена шрифтом меньше половину размера цены продукта.

Борьба со скрытым повышением цен



В целом же новый законопроект направлен на борьбу со шринкфляцией. Т.е., скрытым повышением цен на товар, достигаемом рядом способов, при которых товара становится меньше, а цена не меняется. Для этого, в частности, уменьшают:

вес продукта – например, шоколадные батончики делают весом 80 г, 90 г вместо 100 г;

объем продукта – бутылки с молочным продуктом или маслом вместимостью 900 мл, 780 мл вместо 1 л; количества единиц товара в упаковке – в тубусе 150 зубочисток вместо 200 штук; салфеток в упаковке 60 вместо 65 штук;

длину элементов продукта – шнур к утюгу или пылесосу становится более коротким, а значит, и менее удобным.

Среди основных причин, которые провоцируют шринкфляцию, выделяют:

нестабильную рыночную ситуацию;

колебания курса валют;

подорожание энергоносителей и пр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для привлечения большего числа покупателей украинские супермаркеты и другие торговые заведения используют различные приемы – в частности, рекламные скидки. Однако при этом они часто нарушают правила – к примеру, на ценниках сообщается о скидке, а уже на кассе покупатель слышит совсем другую цифру.

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