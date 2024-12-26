Украинские супермаркеты готовятся заставить писать на ценниках "честную" цену: законопроект уже в Раде
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12358, предусматривающий внесение изменений в Закон Укрины "О защите прав потребителей". Согласно основным положениям документа, цены на продукты будут указываться за единицу измерения: килограмм, литр, метр, квадратный или кубический метр – если те продаются в меньшей упаковке. Конечная цена должна включать НДС и другие налоги.
Авторство законопроекта принадлежит группе народных депутатов. Среди них:
- Дмитрий Гурин (член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, "Слуга народа");
- Марьяна Безуглая (председатель подкомитета по вопросам международных форм и методов противодействия агрессии против Украины Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, внефракционная);
- Василий Вирастюк (председатель подкомитета по вопросам спортивной реабилитации ветеранов, психологической реабилитации через физическую культуру и спорт Комитета Верховной Рады по здоровью нации, "Слуга народа");
- Ярослав Юрчишин (председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова) и пр.
"Украинское законодательство не содержит четких требований по обязательному указанию цены за единицу товара, что усложняет потребителям возможность осуществления сознательного выбора и сравнения цен на товары. Ключевой задачей законопроекта является усиление защиты прав потребителей путем обеспечения прозрачности ценообразования и упрощения сравнения цен на товары разного объема, веса или размера", – говорится в пояснительной записке к документу.
В частности, законопроект предусматривает внесение правки в ст.15 закона о защите прав потребителей. Которая гласит, что:
- потребитель имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность сознательного и компетентного выбора.
- информация должна быть предоставлена потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги).
Таким образом, если документ будет принят, продавцы будут обязаны указывать на ценнике две цены:
- за 1 кг/л и т.д.;
- цену за конкретный вес/объем и т.д, который указан на таре.
Запрещать бутылки молока на 850 мл не будут
При этом запрет на тару, меньшую за 1 кг/л и т.д. не устанавливается. Т.е, производители и далее смогут продавать, к примеру, молоко в бутылках на 0,85 л.
В то же время, в торговых точках должны будут указывать цену как за 0,85 л, так и за 1 л. При этом, отмечается, в законопроекте:
- Цена товара не может быть выполнена шрифтом меньшего размера, чем цена за единицу продукции.
- Цена за единицу продукции не может быть выполнена шрифтом меньше половину размера цены продукта.
Борьба со скрытым повышением цен
В целом же новый законопроект направлен на борьбу со шринкфляцией. Т.е., скрытым повышением цен на товар, достигаемом рядом способов, при которых товара становится меньше, а цена не меняется. Для этого, в частности, уменьшают:
- вес продукта – например, шоколадные батончики делают весом 80 г, 90 г вместо 100 г;
- объем продукта – бутылки с молочным продуктом или маслом вместимостью 900 мл, 780 мл вместо 1 л; количества единиц товара в упаковке – в тубусе 150 зубочисток вместо 200 штук; салфеток в упаковке 60 вместо 65 штук;
- длину элементов продукта – шнур к утюгу или пылесосу становится более коротким, а значит, и менее удобным.
Среди основных причин, которые провоцируют шринкфляцию, выделяют:
- нестабильную рыночную ситуацию;
- колебания курса валют;
- подорожание энергоносителей и пр.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для привлечения большего числа покупателей украинские супермаркеты и другие торговые заведения используют различные приемы – в частности, рекламные скидки. Однако при этом они часто нарушают правила – к примеру, на ценниках сообщается о скидке, а уже на кассе покупатель слышит совсем другую цифру.
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