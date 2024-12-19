Украинцев обманывают в супермаркетах: как хитрят с акционными ценниками

Для привлечения большего числа покупателей украинские супермаркеты и другие торговые заведения используют различные приемы – в частности, рекламные скидки. Однако при этом они часто нарушают правила – к примеру, на ценниках сообщается о скидке, а уже на кассе покупатель слышит совсем другую цифру.

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Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Там отметили: в таком случае покупатель имеет право оплатить именно цену, которая есть на ценнике – "ведь именно на основе такой информации было принято решение о покупке".

При этом подчеркивается: согласно законодательству, реклама о снижении цен и о распродаже обязательно должна содержать ряд сведений. В частности:

место проведения распродаж;

дату начала;

дату окончания;

соотношение размера новой цены к предыдущей цене реализации товара или размер скидки.

Кроме того, отмечается, если права потребителя нарушены, а предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством, следует обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе. Адреса – по ссылке.

"Напоминаем потребителям о важности внимательного изучения обязательной информации о товаре, указанной на его маркировке. Особенно, когда цена значительно снижена, следует обратить особое внимание на срок годности пищевого продукта", – подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Украинские супермаркеты хотят заставить писать на ценниках "честную" цену

Тем временем, в Верховной Раде готовят законопроект, обязывающий торговые сети указывать цену товара за килограмм, литр, квадратный или погонный метр, если тот продается в меньшей упаковке. Цель – борьба со шринкфляцией, то есть явлением, когда производители уменьшают количество или объем товара в упаковке, оставляя при этом старую цену или изменяя ее незначительно.

По словам народного депутата Дмитрия Гурина, ("Слуга народа"), зарегистрировать документ в парламенте намерены уже на следующей неделе (начинается 23 декабря). "Подаем законопроект, чтобы на ценниках были обязаны указывать цену на литр/кг и все бутылки по 850 мл молока ушли в прошлое. На следующей неделе регистрируем", – говорится в сообщении.

В частности, отметил он, документ предусматривает внесение правки в ст.15 закона о защите прав потребителей. Которая гласит, что:

потребитель имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность сознательного и компетентного выбора.

информация должна быть предоставлена ​​потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги).

При этом нардеп отметил: если законопроект будет принят, продавцы будут обязаны указывать на ценнике две цены:

за 1 кг/л и т.д.;

цену за конкретный вес/объем и т.д, который указан на таре.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд. В то же время покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

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