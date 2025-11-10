В супермаркетах нарушают права украинцев: что запрещено делать охранникам

Охранники в супермаркетах и магазинах не имеют законного права требовать с покупателей компенсацию за поврежденный товар. Ведь часто они работают не напрямую, а через сторонние охранные фирмы, поэтому не являются сотрудниками самих торговых точек. А потому, если охранники настаивают на оплате, это является нарушением закона.

Эксперты из организации "Защита прав потребителей" подчеркивают: все вопросы, касающиеся товара, нужно решать исключительно с работниками магазина. Кроме того:

товар с повреждённой упаковкой вообще не должен находиться в продаже;

соответственно, ответственность за его наличие несёт магазин, а не покупатель.

"Охранники не имеют права указывать, что делать с товаром, – часто они не представляют сам магазин. Требование оплатить повреждённый товар – это грубое нарушение законодательства. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Когда нужно вызывать полицию

В то же время, отмечается, если охранник настаивает на оплате, покупателю следует требовать просмотра записей с камер видеонаблюдения. Ведь так можно доказать свою невиновность.

Однако, отмечают специалисты, это не всегда дает нужный результат. В таком случае также лучше всего вызвать полицию.

Как не потерять деньги

Вместе с тем, в торговых заведениях – в частности, супермаркетах – могут использовать весы, которые не прошли поверку. Целью таких действий может быть обвешивание покупателей. Однако подобная практика является прямым нарушением потребительских прав, а потому сами покупатели имеют право жаловаться на такие заведения в:

Госпродпотребслужбу.

Суд.

При этом, подчеркнули специалисты, покупая товар на вес, следует обращать внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Ведь в противном случае покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, отказ кассиров в супермаркетах и магазинах принимать определенные купюры или монеты нарушает действующее законодательство. Согласно ему, покупатели имеют право рассчитываться банкнотами и монетами любого номинала без исключений, поэтому даже если кассир объясняет отказ невозможностью выдать сдачу, такое поведение является неправомерным и может стать основанием для жалобы руководству торговой точки.

