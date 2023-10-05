В сети 'ЭКО Маркет' объяснили, стоит ли украинцам ожидать роста цен на еду из-за курса доллара

С 3 октября Национальный банк Украины перешел к управляемому курсу гривны. Несмотря на предрасполагающие факторы, такие как снижение темпов инфляции, накопление значительных международных резервов и стабильного спроса на гривневые депозиты и ОВГЗ среди населения есть определенное беспокойство относительно стабильности гривны и, соответственно, цен на продукты. Это неудивительно, ведь даже в мирное время колебания курса почти всегда вливали на цены. И почти всегда это было только в сторону роста.

Президент сети "ЭКО маркет" Инна Мирошниченко рассказала, стоит ли украинцам ожидать роста цен на продукты после внедрения новых правил на валютном рынке.

Она отметила, что цена на продукты формируется из многих составляющих, и иностранная валюта здесь играет значительную роль.

"Для импорта – прямая, ведь мы закупаем такие продукты за нее. Для товаров внутреннего производства – меньшую, ведь многие операции проводятся в гривне. Однако здесь много составляющих, которые не всегда заметны с первого взгляда", – рассказала Мирошниченко.

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Она пояснила, что поскольку экономика Украины, как и в абсолютном большинстве стран мира, глобальна, то разные производители аналогичного продукта могут использовать сырье выращенное в Украину или импортированное, а разница стоимости этого сырья будет заложена в цену.

"Поэтому даже те товары, производство которых сосредоточено полностью у нас и на которые, на первый взгляд, колебания курса не повлияли бы, все равно остаются зависимыми от импортных составляющих," – отметила президент "ЭКО маркета".

К цене также добавляются и другие факторы: в частности, расходы на топливо, а также расходники – чем их больше в конечном продукте, тем выше стоимость товара. Также влияют и затраты на запчасти к иностранной технике, удобрения, корма, реагенты и т.д.

"Обычно, до войны, в конце лета мы наблюдали стабилизацию валютного рынка именно благодаря поступлению валюты из-за продажи сельскохозяйственной продукции. В результате экспорт такой продукции сильно ограничен, особенно из-за обстрелов врагом портовой инфраструктуры. Также имеются проблемы с продажей сельскохозяйственной продукции в такие страны, как Польша , Словакия, Венгрия, Румыния. Все это негативные факторы. С другой стороны, у нас есть большие валютные резервы, а финансовая помощь от наших союзников продолжает поступать", – отметила Мирошниченко.

В первый день действия новых правил НБУ валютные рынки не показали значительных колебаний, а на межбанке курс гривны к доллару даже улучшился: с 36,9 грн опустился до около 36,6 грн за доллар.

Директор "ЭКО маркета" считает, что, несмотря на опасения украинцев, существенных изменений в ценах не будет. Она также отметила, что вряд ли это почувствуют клиенты сети.

"По моему мнению, не стоит ожидать резкого колебания курса. Скорее всего, он несколько вырастет и стабилизируется. Поэтому также вырастет стоимость продуктов, но не критично. Особенно в таких сетях, как ЭКО МАРКЕТ, где мы делаем акцент на товары именно отечественного производства", – добавила Мирошниченко.

В то же время сезонные колебания цен могут играть большую роль в том, как будут вести себя цены.

"Именно для уменьшения этого эффекта мы решили запустить национальную акцию "Копейка гривну бережет". Совершая ежедневные покупки в сети "ЭКО маркет", наши гости имеют шанс выиграть до 100 тысяч грн на продукты или гарантированные подарки от наших партнеров – Englishdom, Аптеки АНЦ и MEGOGO", – сказала директор.

Она отметила, что в сети длительное время работали над этой инициативой, проанализировав, что украинцы "теряют львиную долю своих бюджетов на продукты".

"Это ненормальная ситуация, что люди должны больше думать о еде, чем о других своих потребностях. Особенно сейчас, когда каждая гривна может помочь фронту. Именно поэтому мы решили запустить такую активность, которая не была бы чисто коммерческой историей. По-моему, под время войны бизнес должен быть социально ответственным и помогать людям. И наша акция как раз и призвана это сделать. Тем более, что перед началом холодного времени года наблюдается сезонный рост цен на еду", – резюмировала Мирошниченко.