В крупнейшем детдоме Украины могли украсть 230 млн грн: начато расследование
В Украине начали расследование относительно возможной растраты более 230 млн грн на содержание детдома "Солнышко" в Запорожье, который является крупнейшим в стране. Деньги выделялись социальному учреждению в 2022-2024 годах, то есть уже после эвакуации детей.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что сейчас начато досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из учреждения, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Что произошло в детдоме
Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) стало журналистское расследование о деятельности этого детского дома. По данным СМИ, после того, как воспитанников учреждения эвакуировали в начале полномасштабного вторжения, социальное учреждение продолжало получать бюджетное финансирование, а работники получали зарплаты.
"В частности, в течение последних трех лет на его содержание из государственного бюджета было выделено более 230 млн грн. Эти средства направлялись на выплаты заработной платы персоналу, коммунальные платежи и другие расходы, однако фактическое отсутствие детей ставит под сомнение обоснованность таких расходов", – отметили в ОГП.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, а также выясняются все обстоятельства возможных злоупотреблений и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
Куда сообщить о коррупции в Украине
Украинцы, пострадавшие от коррупции или ставшие ее свидетелем, могут внести свой вклад в борьбу с этим явлением. Для этого нужно заявить о случае злоупотреблений, но в зависимости от типа коррупции, антикоррупционные органы для этого могут отличаться.
Специалисты из Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции составили видеоинструкцию, которая поможет распознать коррупционные правонарушения, а также узнать, как действовать и защитить свои права в таких случаях:
- взяточничество;
- злоупотребление служебным положением;
- конфликт интересов;
- другие формы незаконного обогащения.
Как уже сообщал OBOZ.UA, тендер на закупку программного обеспечения для Министерства социальной соцполитики Украины провели с коррупционными нарушениями, что стоило государству 29 млн грн. Начато расследование, среди фигурантов которого – бывшие топ-чиновники, включая экс-заместителей министра соцполитики и председателя Госспецсвязи.
