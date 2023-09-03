В каких областях Украины строят больше всего жилья: озвучены регионы-лидеры

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-июня 2023 года увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,59 млн. кв. м. Больше всего жилья введено в Киевской области (594,3 тыс. кв. м, 16,5% от общего объема).

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Так, в городах с начала года введено в эксплуатацию 2,03 млн. кв. м жилья (56,3% от общего объема), что на четверть больше прошлогоднего показателя, в сельской местности – 1,57 млн кв. м, что почти вдвое превышает показатель первой половины 2022 года.

Где больше всего жилья ввели в эксплуатацию?

Киевская область (594,3 тыс. кв. м, 16,5% от общего объема);

Киев (544,1 тыс. кв. м);

Винницкая область (459,2 тыс. кв. м);

Львовская область (340 тыс. кв. м);

Ивано-Франковская область (246,7 тыс. кв. м);

Закарпатская область (176,3 тыс. кв. м).

В свою очередь, в Полтавской области введено 69,9 тыс. кв. м, что на 41,2% меньше, чем в январе-июне 2022 года, в Черниговской – 20,4 тыс. кв. м (-39%) и Житомирской – 52,5 тыс. кв. м жилья (-11,2%).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, квартиры на вторичном рынке Киева подорожали. За последние 6 месяцев средняя стоимость "квадрата" выросла почти на 3 000 грн - со средних 49 948 грн до 52 794 грн.

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